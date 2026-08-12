لجنة وزارة التعليم العالي تتفقد إمكانيات إنشاء جامعة قنا التكنولوجية الأهلية

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الزيارة الميدانية للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بالجامعة، تمهيداً لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية الأهلية، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي من حيث المبدأ على إنشاء الجامعة، وفي ضوء توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتعزيز مسارات التعليم التكنولوجي والتطبيقي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة.

وضمت اللجنة كلا من: الدكتور عزت عبد المنعم ميرغني، أستاذ الهندسة بجامعة أسيوط، والدكتور الدسوقي إبراهيم صالح، أستاذ الهندسة بجامعة السويس، والدكتور هشام فتحي حامد، أستاذ الهندسة بجامعة المنيا، بحضور الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بجامعة قنا ومنسق إنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن إنشاء جامعة قنا التكنولوجية الأهلية يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي بمحافظات جنوب الصعيد، ويستهدف توفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية والمعارف التقنية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى.

وقال عكاوى إن الجامعة التكنولوجية تأتي في إطار دعم مسارات التعليم العالي التطبيقي، وإتاحة فرص تعليمية نوعية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز التكامل بين التعليم والصناعة، ويدعم احتياجات القطاعات الإنتاجية، ويسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والإقليمية بإقليم جنوب الصعيد.

وقدم الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بجامعة قنا ومنسق إنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية، عرضا تقديميا تناول الإمكانيات والموارد المادية والبشرية المتاحة لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية الأهلية، إلى جانب استعراض التصور المقترح للكليات والبرامج الدراسية، والتي تشمل كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مع توضيح البرامج الأكاديمية والتطبيقية المقترحة والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة.

كما تفقدت اللجنة المبنى الإداري المخصص للجامعة التكنولوجية، والذي يضم ثلاثة طوابق للمكاتب الإدارية، إلى جانب تفقد عدد من الورش والمعامل والقاعات الدراسية بمقر جامعة قنا، والمقترح الاستفادة منها ضمن البنية التعليمية والتدريبية للجامعة التكنولوجية الأهلية، حيث اطلعت اللجنة على مدى جاهزية الإمكانيات والتجهيزات ومدى ملاءمتها للبرامج والتخصصات التكنولوجية المقترحة.

جدير بالذكر أن جامعة قنا خصصت مقرا إداريا لإدارة الجامعة التكنولوجية، كما تم تخصيص مساحة 27 فدانا لإقامة منشآت الجامعة التكنولوجية كمقر دائم لها.



