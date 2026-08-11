التعليم العالي: بدء تنسيق المرحلة الثانية غدًا وتحذير من الكيانات الوهمية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم بدء استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه سيتم توفير معامل التنسيق بالجامعات لمساعدة الطلاب وتقديم الدعم الفني خلال تسجيل الرغبات، إلى جانب نشر أدلة وفيديوهات توضيحية لتجنب الأخطاء.

المصادر الرسمية

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة شددت على ضرورة التأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية قبل التقدم إليها، محذرة من الكيانات الوهمية، مع التأكيد على أن خدمات التنسيق المقدمة للطلاب مجانية، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.