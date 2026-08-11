التعليم العالي تنشر دليل الطالب للتعامل مع الأخطاء الشائعة بالتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام الصحيح لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريفهم بكافة الإجراءات والإرشادات التي تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك استعدادًا لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2026/2027.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية متكاملة؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتعامل الصحيح مع مختلف مراحل التنسيق.

ويتضمن دليل الطالب للتعامل مع الأخطاء الشائعة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد للعام 2026 رصدًا لأبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الطلاب أثناء تسجيل الرغبات، مع توضيح الإجراءات الصحيحة التي ينبغي اتباعها لتجنب هذه الأخطاء، بما يسهم في إتمام عملية تسجيل الرغبات بسهولة ودقة.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف وسائل الإعلام نشر الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية والوسائل التوضيحية؛ بما يسهم في تعريف الطلاب بالإجراءات الصحيحة خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية، والتصميمات التوضيحية، والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني، والتي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية.

ويتضمن دليل الطالب الإرشادات التالية:

الخطأ الشائع الأول: توجه الطالب مباشرة إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم.

الصحيح: يجب على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (https://www.tansik.digital.gov.eg) فقط؛ لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد.

الخطأ الشائع الثاني: إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب لأشخاص آخرين للتسجيل له على موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح: يجب على الطالب المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب.

الخطأ الشائع الثالث: وجود فترات محددة خلال أيام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح: يستطيع الطالب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسوبه الشخصي، ويمكنه التسجيل أيضًا من خلال معامل الجامعات الحكومية التي تعمل خلال فترة مراحل التنسيق.

الخطأ الشائع الرابع: اقتصار تسجيل الرغبات على عدد محدد من الرغبات دون استكمال قائمة الرغبات كاملة.

الصحيح: يجب على الطالب استكمال الرغبات المُتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل كامل، والتي يبلغ عددها 75 رغبة.

الخطأ الشائع الخامس: تسجيل الطالب للرغبات بشكل عشوائي دون مراعاة ترتيبها عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح: يجب على الطالب مراعاة ترتيب الرغبات المتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق، والبالغ عددها 75 رغبة، وضرورة التأني في اختيارها.

الخطأ الشائع السادس: صعوبة طباعة رغبات الطالب.

الصحيح: يجب على الطالب استخدام أمر (حفظ باسم أو save as) لحفظ رغباته التي قام بإدخالها على الموقع، ويستطيع الطالب القيام بطباعة هذه الرغبات، والحصول على إيصال برقم محدد، مدون به تاريخ وساعة التقديم، كما يستطيع الطالب الاحتفاظ بنسخة من رغباته على الحاسب الشخصي الخاص به؛ حتى يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.

الخطأ الشائع السابع: صعوبة تعديل الرغبات بموقع التنسيق.

الصحيح: يستطيع الطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق بسهولة، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

الخطأ الشائع الثامن: تسرع الطالب في تسجيل الرغبات لاعتقاده أن التنسيق يتم بأولوية التقديم، وليس وفقًا للمجموع.

الصحيح: يجب على الطالب عدم التسرع والتعجل في اختيار رغباته، وتحرى الدقة في اختيار الرغبات المناسبة لقدراته، وعلى الطالب أن يدرك أن القبول يتم وفقًا لمجموع الثانوية العامة، وليس بأولوية التقديم.

الخطأ الشائع التاسع: أحقية الطالب في إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويل.

الصحيح: لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويلات "تقليل الاغتراب"، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

الخطأ الشائع العاشر: توجه الطالب لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة الكلية المرشح لها.

الصحيح: يحب على الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة التنسيق؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح.

الخطأ الشائع الحادي عشر: تغيير الطالب محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي.

الصحيح: لا يُعتد بمحل الإقامة الجديد، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

الخطأ الشائع الثاني عشر: قبول جميع الطلاب الراغبين في التحويل خلال فترة تقليل الاغتراب

الصحيح: عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتُعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بنفس القواعد، ونفس النسبة المقررة للتحويل (10%).

الخطأ الشائع الثالث عشر: اختيار الطالب الكليات دون الالتزام بالنطاق الجغرافي.

الصحيح: يقوم الموقع بترتيب الرغبات (أ/ب/ج) وفي حالة قيام الطالب بتعديلها، فإن الموقع يخبره بأنه أخطأ في التوزيع الجغرافي، ولا يعتد بما سجله من رغبات، حيث يتم توزيع الطلاب وفقًا لجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات المُمكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

الخطأ الشائع الرابع عشر: رغبة الطالب في تغيير الكلية المحول إليها في مرحلة تقليل الاغتراب

الصحيح: لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال مرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)؛ لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك في ضوء القواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثي.

الخطأ الشائع الخامس عشر: أحقية طالب العام الماضي (2025) في التقديم الإلكتروني لتنسيق للعام الحالي 2026

الصحيح: لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بتنسيق العام الماضي 2025 دخول التنسيق الإلكتروني للعام الحالي 2026؛ لأن البرنامج مُعد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط (2026) ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.

الخطأ الشائع السادس عشر: إمكانية تحويل الطالب من خلال الكليات مباشرة.

الصحيح: لا يستطيع الطالب التحويل من خلال الكليات، وإنما التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في مرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب) وفقًا للقواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثي.

الخطأ الشائع السابع عشر: إمكانية التخلف عن مواعيد التقديم للمرحلة.

الصحيح: يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وعدم التخلف عنها.

الخطأ الشائع الثامن عشر: اختيار كلية لم يؤد الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

الصحيح: يجب على الطالب أداء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء هذه الاختبارات، وعليه أداء تلك الاختبارات في المواعيد المُحددة لها.

الخطأ الشائع التاسع عشر: نسيان الطالب حفظ الرغبات قبل غلق الموقع.

الصحيح: يجب على الطالب عدم نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني، وعليه الانتباه والضغط على علامة الحفظ.

الخطأ الشائع العشرون: التحاق بعض الطلاب بكيانات وهمية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الصحيح: يجب على الطالب الرجوع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة كافة المؤسسات التعليمية المعتمدة، وذلك من خلال الدخول على صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt