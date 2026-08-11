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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنسيق الجامعات 2026.. انخفاض الحد الأدنى للهندسة.. وتحذيرات من السماسرة

طلاب
طلاب
البهى عمرو

يتابع الجميع خلال هذه الفترة تنسيق الجامعات 2026، وهناك مؤشرات بشأن اختلاف الحدود الدنيا للقبول بين القطاعات، مع تراجع الحد الأدنى لكليات الهندسة مقارنة بالعام الماضي، واستمرار وجود أماكن شاغرة في عدد من الكليات لطلاب المرحلة الثانية، وأن هناك تحذيرات من وزارة التعليم العالي من السماسرة والكيانات التعليمية الوهمية التي تستهدف الطلاب وأولياء الأمور.

إعلان نتائج المرحلة الأولى قريبًا

تنسيق الجامعات
طلاب

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي سيعلن تفاصيل ونتائج المرحلة خلال الفترة المقبلة.

تنسيق الجامعات
طلاب

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر فضائية «المحور»، إن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت خلال عملية التنسيق هذا العام، خاصة فيما يتعلق بحملة التوعية الرقمية التي استهدفت مساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة والتعرف على خطوات وإجراءات التنسيق.

ارتفاع طفيف في تنسيق الكليات الطبية

التنسيق

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى وجود ارتفاع طفيف في الحدود الدنيا لتنسيق القطاع الطبي مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ضوء مؤشرات أعداد الطلاب ورغباتهم في الالتحاق بالكليات الطبية.

وأوضح أن مؤشرات التنسيق تختلف من قطاع إلى آخر، وفقًا لأعداد الطلاب ورغباتهم والدرجات التي حصلوا عليها.

انخفاض الحد الأدنى للهندسة

 

وفي المقابل، أكد عبد الغفار وجود تحسن في نتائج طلاب شعبة علمي رياضة مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة انخفض عن مثيله في العام السابق.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن قطاع الرياضيات شهد إغلاق مقاعد كليات الهندسة، بينما لا تزال باقي الكليات متاحة أمام الطلاب في المرحلة الثانية من التنسيق.

أماكن شاغرة في المرحلة الثانية

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن قطاع علمي علوم وقطاع الشعبة الأدبية لا يزال بهما أماكن متاحة في العديد من الكليات، وهو ما يتيح للطلاب الذين لم يلتحقوا بكليات المرحلة الأولى فرصًا جديدة خلال المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من التنسيق تبدأ يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي.

اقتصاد وعلوم سياسية والإعلام في مقدمة اختيارات الأدبي

 

وفيما يتعلق باختيارات طلاب الشعبة الأدبية، أوضح عبد الغفار أن كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار جاءت في مقدمة اختيارات الطلاب، مؤكدًا أن هذه التخصصات تحظى بإقبال ملحوظ خلال عملية التنسيق.

تحذير من سماسرة الجامعات الخاصة والدولية

 

ووجه المتحدث باسم وزارة التعليم العالي تحذيرًا للطلاب وأولياء الأمور من بعض السماسرة الذين يوهمون الطلاب بإمكانية الالتحاق بالجامعات الخاصة والدولية مقابل مبالغ مالية.

وأكد أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية ضد سماسرة التعليم الذين يستغلون الطلاب، محذرًا في الوقت نفسه من الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة.

قائمة رسمية بالجامعات والكيانات التعليمية المعتمدة

 

وشدد عبد الغفار على ضرورة التأكد من اعتماد الجهة التعليمية قبل التقدم إليها أو سداد أي مبالغ مالية، موضحًا أن هناك قائمة رسمية بالكيانات التعليمية المعتمدة، داعيًا الطلاب إلى الرجوع إليها وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الوعود الخاصة بالالتحاق بمؤسسات تعليمية غير معتمدة.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد الطلاب للمرحلة الثانية من التنسيق، التي تشهد استمرار إتاحة عدد من الأماكن في قطاعات مختلفة، وسط ترقب لإعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى وتحديد الحدود الدنيا النهائية للقبول بالكليات.

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