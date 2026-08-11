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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وترصد درجات الحرارة بالقاهرة والعواصم

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 27
العاصمة الجديدة 39 26
6 اكتوبر 40 26
بنها 39 27
دمنهور 36 26
وادى النطرون 38 26
كفر الشيخ 36 26
بلطيم 35 24
المنصورة 38 26
الزقازيق 40 27
شبين الكوم 39 26
طنطا 38 26
دمياط 33 25
بورسعيد 35 27
الاسماعيلية 40 26
السويس 39 26
العريش 37 26
رفح 36 25
رأس سدر 39 26
نخل 38 22
كاترين 34 20
الطور 39 27
طابا 37 26
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 38 29
الاسكندرية 33 25
العلمين 32 24
مطروح 31 25
السلوم 33 24
سيوة 37 24
رأس غارب 37 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 29
حلايب 37 28
أبو رماد 40 28
مرسى حميرة 41 29
أبرق 40 28
جبل علبة 40 29
رأس حدربة 37 28
الفيوم 40 26
بني سويف 40 25
المنيا 41 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 26
قنا 42 28
الأقصر 42 27
أسوان 43 28
الوادى الجديد 41 24
أبوسمبل 42 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 34
المدينة 45 34
الرياض 44 31
المنامة 41 35
أبوظبى 45 32
الدوحة 44 34
الكويت 49 34
دمشق 39 20
بيروت 32 27
عمان 35 23
القدس 32 22
غزة 33 25
بغداد 49 34
مسقط 34 29
صنعاء 29 17
الخرطوم 37 27
طرابلس 33 25
تونس 37 24
الجزائر 32 26
الرباط 28 19
نواكشوط 33 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 32 19
إسطنبول 31 22
إسلام آباد 35 25
نيودلهى 32 27
جاكرتا 33 24
بكين 31 22
كوالالمبور 32 25
طوكيو 29 23
أثينا 35 26
روما 39 23
باريس 33 18
مدريد 37 22
برلين 25 15
لندن 25 16
مونتريال 26 18
موسكو 25 14
نيويورك 32 22
واشنطن 34 23
أديس أبابا 22 13
 

الأرصاد طقس طقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة

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