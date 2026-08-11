128 ألف عام تحت الأرض.. غابة سرية بأكبر حفرة فى العالم| إيه الحكاية؟

في قلب الصين، حيث تبدو الأرض كأنها انشقت بفعل يد عملاقة، تختبئ واحدة من أكثر عجائب الطبيعة غموضًا وإثارة حفرة شياوتشاي تيانكنج، أو «البئر السماوية»، ليست مجرد تجويف هائل في سطح الأرض، بل عالم كامل تشكل في الظلام، واحتضن على مدى عشرات آلاف السنين غابة شبه استوائية وحيوانات نادرة ونظامًا بيئيًا معزولًا عن العالم الخارجي.

حين تنفتح الأرض على عالم آخر

من الجو، تبدو تضاريس تشونغتشينغ الصينية أشبه بمشهد من عالم آخر؛ جبال صخرية متعرجة، ووديان عميقة، وحفر هائلة تتوسط المشهد الكارستي الذي نحتته المياه على مدى ملايين السنين.

لكن بين هذه التكوينات تبرز حفرة شياوتشاي تيانكنغ، الواقعة في مقاطعة فنغجيه، على بعد نحو 250 كيلومترًا شمال شرقي مدينة تشونغتشينغ.

فجأة، ينقطع سطح الأرض، وتظهر حفرة عملاقة تهوي مئات الأمتار نحو الأسفل، بجدران صخرية شاهقة تحيط بقاع لا تكاد تصل إليه أشعة الشمس.

وعلى الرغم من أن سكان المنطقة عرفوا الموقع منذ قرون، فإن أبعاده لم تُحدد بدقة علمية إلا عام 1994.

أما اسمها، «شياوتشاي»، فيشير إلى قرية صغيرة مهجورة كانت موجودة في المنطقة، بينما تعني كلمة «تيانكنج» في لغة الماندرين الصينية «الحفرة السماوية» أو «البئر السماوية»، وهو اسم يبدو مناسبًا تمامًا لمكان يبدو وكأنه ثقب هائل في جسد الأرض.

عملاق جيولوجي بأبعاد مذهلة

لا تكمن غرابة شياوتشاي تيانكنج في شكلها فقط، وإنما في حجمها الهائل أيضًا يصل عمق الحفرة إلى نحو 626 مترًا، بينما يبلغ عرضها قرابة 527 مترًا، ويُقدَّر حجم التجويف الداخلي بنحو 120 مليون متر مكعب، وهو حجم يعادل تقريبًا 40 ألف مسبح أوليمبي.

وتمنح هذه الأبعاد الحفرة مكانة استثنائية بين أكبر الحفر الانهدامية المعروفة على سطح الأرض.

ولتصور حجمها، يمكن نظريًا أن تستوعب أبعادها برجي إيفل فوق بعضهما البعض، في حين تكفي فتحتها الواسعة لاستيعاب ما يعادل نحو مرة ونصف سعة ساحة «أو2 أرينا» الشهيرة في لندن.

لكن الأرقام، مهما بدت ضخمة، لا تكشف القصة كاملة فالسر الحقيقي ليس في الحفرة نفسها، وإنما فيما تخفيه في قاعها.

كيف صنعت المياه هذه الأعجوبة؟

لم تولد «البئر السماوية» بين ليلة وضحاها، بل احتاجت الطبيعة إلى عشرات آلاف السنين لصياغتها وتشير التقديرات الجيولوجية إلى أن الانهيار الذي أدى إلى تشكل الحفرة وقع قبل نحو 128 ألف عام.

بدأت القصة بمياه الأمطار فعندما تسقط الأمطار وتخترق التربة، تلتقط في طريقها ثاني أكسيد الكربون، فتزداد حموضتها بصورة طبيعية بعدها تتسرب عبر الشقوق والفواصل الدقيقة الموجودة في الصخور الجيرية، وتبدأ ببطء شديد في إذابة الحجر الجيري وتوسيع تلك الشقوق.

ومع مرور آلاف السنين، تتحول الشقوق الصغيرة إلى ممرات، ثم إلى كهوف وغرف جوفية، وتتصل هذه الفراغات ببعضها لتشكل شبكة معقدة تحت الأرض.

نهر جوفي حفر طريقه إلى الأعماق

في باطن الأرض، كان هناك نهر جوفي يواصل عمله بلا توقف امتد هذا النهر لمسافة تقارب 8.5 كيلومترات، ونحت على مدى آلاف السنين شبكة من الممرات والكهوف المعروفة باسم نظام كهوف ديفنغ، بينما انخفض مساره بنحو 364 مترًا على امتداد رحلته.

ومع استمرار النحت المائي، أخذت الفراغات الجوفية في الاتساع، بينما أصبحت الطبقات الصخرية التي تعلوها أكثر ضعفًا.

وفي مرحلة ما، لم يعد السقف قادرًا على تحمل وزن الصخور فوقه فانهار لكن الانهيار لم يكن بالضرورة حدثًا واحدًا.

فالحفرة تتميز ببنية جيولوجية نادرة تتكون من مستويين؛ فوهة علوية واسعة تحيط بها جدران عمودية شاهقة، تقود إلى تجويف سفلي أضيق، لتمنحها شكلًا قريبًا من الساعة الرملية.

غابة في القاع حيث يصل الضوء

لو انتهت القصة عند هذا الحد، لكانت شياوتشاي تيانكنغ مجرد تحفة جيولوجية لكن المفاجأة تبدأ عندما تهبط إلى القاع هناك، في المكان الذي يبدو من الأعلى غارقًا في الظلام، نشأت غابة شبه استوائية ناضجة.

مناخ بارد ورطب نسبيًا، ومياه تتساقط من الحافة خلال موسم الأمطار لتشكل شلالات تصب في نهر بالأسفل، إلى جانب طبقات من الأوراق والمواد العضوية المتحللة؛ كل ذلك وفر بيئة مناسبة للحياة، رغم محدودية الضوء الذي يصل إلى القاع.

وبمرور الزمن، تحول هذا المكان المعزول إلى ملاذ بيئي استثنائي وقد أحصى علماء الطبيعة أكثر من 1200 نوع نباتي داخل الحفرة، من بينها أشجار ونباتات سرخسية وحزازيات، إضافة إلى شجرة الجنكة التي توصف بأنها «أحفورة حية» بسبب جذورها التطورية الضاربة في عصور سحيقة تعود إلى زمن الديناصورات.

النمر الذي يعيش بين الأشجار

ولا تقتصر الحياة في قاع الحفرة على النباتات فقد أصبحت المنطقة موطنًا لحيوانات نادرة، من بينها فهود الغيوم أو النمور الملطخة، وهي قطط برية ماهرة في تسلق الأشجار.

ويتمتع هذا الحيوان بقدرة لافتة على فتح فكيه بزاوية تصل إلى 100 درجة، وهي سمة تساعده في افتراس الحيوانات والتعامل مع فرائسه.

مختبر طبيعي تحت الأرض

لم تكتفي الدراسات العلمية بالنظر إلى الحفرة باعتبارها ظاهرة جيولوجية؛ فقد حاول الباحثون فهم الكيفية التي تتكيف بها النباتات مع الظروف الفريدة في قاعها.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة Chinese Journal of Plant Ecology عن اختلافات واضحة بين النباتات التي تنمو في قاع الحفرة وتلك الموجودة على السطح.

فأوراق النباتات الموجودة في الأعماق تحتوي على نسب أعلى من النيتروجين والفوسفور والكالسيوم، في حين تحتوي على نسب أقل من الكربون مقارنة بالنباتات الموجودة فوق سطح الأرض.

ويُعتقد أن هذا التركيب يعكس تكيفًا مع بيئة فقيرة نسبيًا بالضوء، لكنها غنية بالدبال والمواد العضوية المتحللة.

وتصل هذه المواد إلى القاع بفعل مياه الجريان السطحي، أو نتيجة تراكم الأوراق وبقايا النباتات والحيوانات التي تسقط من الأعلى.

سر لا يزال مفتوحا في أعماق الأرض

بعد نحو 128 ألف عام من تشكلها، لا تزال شياوتشاي تيانكنغ تقدم للعالم مفارقة مذهلة: حفرة ولدت من انهيار الأرض، لكنها تحولت في قاعها إلى موطن للحياة.

فوقها عالم مألوف تحكمه الشمس والفصول والضجيج البشري، وتحتها عالم آخر أكثر هدوءًا، نحتته المياه والصخور واحتضنته العزلة.