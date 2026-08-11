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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش: سنمنع إقامة دولة فلسطينية.. وماترونه ليس إلا البداية

سموتريتش
سموتريتش
محمد على

صرح وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف والداعم لإرهاب المستوطنين، بتسلئيل سموترتش، معقبًا على تقرير حركة "السلام الآن"، بإن "ما يقولون إنه ضم بالضفة الغربية هو بالنسبة إلينا مسعى لإقامة منطقة أمنية".

منع إقامة دولة فلسطينية

 أضاف سموترتش: "نعمل لمنع إقامة دولة فلسطينية داخل إسرائيل، وما يجري في الضفة الغربية هو البداية فقط".

وتابع وزير المالية الإسرائيلي زاعمًا بأن "ما يجري بالضفة الغربية يعد تصحيحا لأخطاء استمرت 30 سنة، وأنا فخور بثورة الاستيطان التي أقودها".

23 بؤرة استيطانية

وفي بيانها اليوم، قالت حركة "السلام الآن"، إن "إسرائيل أقامت خلال عامين ونصف نحو 23 بؤرة استيطانية بالمنطقة ب في الضفة الغربية".
وأضافت حركة "السلام الآن" أن "إسرائيل تتجاهل الالتزامات الدولية بهدف فرض السيطرة على مزيد من الأراضي بالضفة الغربية"، موضحة أن "إسرائيل تنقل الصلاحيات في الضفة الغربية للإدارة المدنية، وتقيم مستوطنات بما يخلق حالة ضم غير معلن".

تتزامن  تصريحاته مع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع السيطرة على الأراضي وتعزيز النشاط الاستيطاني.

سموتريتش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف الداعم لإرهاب المستوطنين بتسلئيل سموترتش سموترتش منع إقامة دولة فلسطيني 23 بؤرة استيطانية

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