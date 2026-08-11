تقارير تكشف عن تراجع طائرات التزود بالوقود في بن جوريون.. وعجز صاروخي حتى2030

قالت منصة أكسيوس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الأيام الأخيرة التراجع عن ضرب إيران وقصفها بقوة بعد تحذيرات عدة من أن النظام لن يستسلم ولن يترك أمريكا تفعل ما تريد في مضيق هرمز.

يضاف إلى ذلك نقص مخزونات أمريكا من الأسلحة الاعتراضية ، وهو الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا في استمرار القصف العنيف.

ووفق ما أوردت وكالة سبوتنيك، فإن الأمريكيين يواصلون تقليص عدد طائرات التزوّد بالوقود من مطار بن جوريون، في إسرئيل وقد أصبح عدد طائرات التزوّد بالوقود قريبًا بالفعل من أيام وقف إطلاق النار، إذ كان في المطار حينها نحو 20 طائرة تزوّد بالوقود فقط، وفق ما ذكر إعلام إسرائيلي.

كما أفادت تقارير أنه لن يتمكن الجيش الأمريكي من استكمال إعادة تكوين مخزونه من صواريخ «جافلين» المضادة للدروع قبل عام 2030 على الأقل، بعدما تجاوزت طلبات الشراء بين 2022 و2024 قدرة الشركات المصنعة على الإنتاج ، وفق وثائق البنتاجون.

واشترى الجيش الأمريكي 9374 صاروخًا بين 2022 و2025 لتعويض المخزون، لكن دورة تصنيع الصاروخ الواحد تستغرق نحو 4.5 سنة.

أما أحدث دفعة، البالغ عددها 944 صاروخًا والممولة منذ 2024، فلن يبدأ تسليمها قبل أغسطس 2030، على أن يتم استكمال التسليم على مراحل.