إعلام ليبي: مسيرة أخرى تستهدف خزانات نفط في مدينة الزاوية

أفادت مصادر ليبية، بأن طائرة مسيّرة أخرى استهدفت خزانات تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط في مدينة الزاوية، غربي العاصمة طرابلس.

و في وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة الطوارئ القصوى في منطقة الزاوية، عقب استهداف خزان للوقود ما أدى إلى اندلاع حريق وانهيار الخزان بالكامل.

وقالت المؤسسة إن الخزان 402-T كان ممتلئا بنحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات، محذرة من خطورة الحادث على المنشآت النفطية المجاورة والمباني السكنية المحيطة.

من جهته، أفاد عضو المجلس البلدي الزاوية الشمال محمد الأحرش بأن النيران لا تزال مشتعلة، وتكاد تصل إلى خزان ثانٍ داخل المصفاة، فيما رفع المجلس حالة الطوارئ مع اقتراب النيران من منازل السكان في حي السماريات.

وتعمل الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ على إجلاء العائلات القريبة، بينما طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤولين عن الاعتداءات وإحالتهم إلى القضاء.

و كشفت مصادر في ليبيا أن الانفجار الذي وقع في مصفاة الزاوية غرب البلاد ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة انتحارية، وأسفر عن تضرر الخزان وتسرب كميات من المواد النفطية، مشيرة إلى أن فرق التشغيل والسلامة تعاملت مع الحادث.