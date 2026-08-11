هل قيام الليل يزيد جمال الوجه؟.. انتبه لـ7 حقائق ينبغي معرفتها

لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل قيام الليل يزيد جمال الوجه ؟، هو كثيرة النصوص والوصايا النبوية الشريفة بالحرص على قيام الليل ، باعتباره أحد السُنن، وأعظمِ الطّاعات عند الله سبحانه وتعالى، حيث عُرف عنه أنه يرسم نورًا على وجه المؤمن ، ولأن الجمال من النعم التي يسعى الإنسان إليها سواء كان رجلاً أو امرأة ، وبناءً عليه فإن معرفة حقيقة هل قيام الليل يزيد جمال الوجه ؟، قد تزيد الحرص عليه ومن ثم الاغتنام .

هل قيام الليل يزيد جمال الوجه

عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ حثّت على قيام اللّيل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، منها: أن الوضوء يعطي الوجه نور من عند الله سبحانه وتعالى يظهر من خلال بشاشة الوجه، والراحة النفسية التي تصيب قائم الليل بالطبع فإنها تنعكس على وجهه بإيجابية وراحة ونقاء، الشخص الذي يقيم الليل يضحك له الله وتنظر إليه الملائكة، فما ظنك بشخص يضحك له الله عز وجل، فهذه تعتبر من أهم فوائد قيام الليل للوجه ، صاحب قيام الليل في وجهه نور الإيمان من الله لا ترى فيه شحوبا.

قيام الليل وتحقيق المستحيل

تُعتبرُ صلاة قيام الليل من أعظمِ الطّاعات عند الله تعالى، وهي أيضًا سرٌ من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ إذ ترسم نورًا على وجه المؤمن، وعن قيام الليل وتحقيق المستحيل من خلال استجابة الدعاء ، فإنه ينبع من توقيته .

ويكون في الثلث الأخير من الليل حيث إنّ الله عز وجلّ يَنزل كلَ ليلة في الثُلثِ الأخير من اللّيل إلى السّماء ِالدُّنيا فيقول: «هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر.

معجزات قيام الليل

ورد فيها أنه يُعَدّ قيام الليل من أجلّ العبادات، وأزكاها؛ لِما فيه من إخلاصٍ، وخشيةٍ لا تضاهيه فيها أيّ عبادةٍ أخرى، وعلى المسلم المُحِبّ لربّه، والذي يسعى إلى نَيْل رضاه.

ورد فيها أن المحافظة على قيام الليل لها معجزات عظيمة، منها ما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، من الفضائل الخمس، فقال: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد".

ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ ".

فضل قيام الليل

عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ حثّت على قيام الليل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، ومن فضل قيام الليل ، أن :