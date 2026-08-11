إعلام عبري: أمريكا تواصل تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن جوريون

أفادت "القناة 12" العبرية بأن الأمريكيون يواصلون تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن جوريون بمنطقة تل أبيب.

وأضافت القناة أن "عدد طائرات التزود بالوقود اقترب بالفعل من مستويات فترة وقف إطلاق النار، عندما كان المطار يضم نحو 20 طائرة فقط من هذا النوع".

و في وقت سابق، قالت القناة ذاتها إن القوات الجوية الأمريكية بدأت سحب بعض طائراتها للتزود بالوقود التي كانت متوقفة في مطار بن جوريون في ظل التطورات الأمنية.

وأشارت إلى أن الخطوة جاءت بعد أن ضغطت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف على مسؤولي الأمن كي تغادر طائرات التزود بالوقود، لإخلاء مساحة في المطار للطائرات المدنية خلال أيام الذروة.

ووفق القناة، من المتوقع أن يمر "أكثر من 2.6 مليون مسافر عبر المطار في أغسطس بواقع نحو 100 ألف مسافر يوميا، في فترة وصفت بأنها الأكثر ازدحاما منذ 7 أكتوبر 2023، إذ يعد أغسطس شهر إجازة لأعداد كبيرة من الإسرائيليين.

ولم يصدر تعقيب فوري من واشنطن أو تل أبيب بشأن ما أوردته القناة.