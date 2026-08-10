هتيجي إمتى يا محمد.. عم سيد يبكي على الهواء بسبب جحود ابنه

خصص الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" علي شاشة قناة الحياة، فقرة لقصة إنسانية مؤثرة تكشف مأساة "عم سيد"، رجل مسن يعيش وحيداً بعد بتر قدمه ويعاني من جحود أبنائه.

وحكى عم سيد عن سنوات الحرمان قائلاً: "كان محرمين على العيال لما يشوفوني يطلعوا يجروا".



ووجه رسالة لابنه محمد باكيا: "حتيجي لي امتى يا محمد"، متسائلاً: "ليه محمد ما بيسألش علي ولا يزورني رغم ان رجليا مقطوعة".

كما تناولت الحلقة مواجهة بين الاب والابن محمد: وقال ابنه وجعل الصدمة في عين الجميع " محبة .. علشان ما اضحكش عليك مفيش محبة"*، وهو من تركنا سابقا عند ستنا ، وانا لدي عمل وبروح اشوفه علي قدر استطاعتي ، وعقب ابن عمه انك لم تزوره إلا مرة واحدة عند مرضه وبعد محاولات من اهل البلد حتي تسألوا عليه ، بينما ظهر الأب وهو يسمع كلام ابنه وهو يبكي ويمسح دموعه بالمنديل. بينما تواصل البرنامج مع بناته والذين قفلوا خط التليفون قائلين روحوا للأولاد الرجالة



وعلق عمرو الليثي في ختام المواجهة : "في الآخر هو أبوك.. اسمك من اسمه.. اتقوا الله في أبوكم وحرام عليكم اللي انتم عملتوه"، وان نسامح فالأب في لحظات صعبة ويحتاج إليكم والي حضنكم .. ومؤكداً في الختام رغبة "عم سيد" في العيش بدار مسنين.

وبالفعل في ختام الحلقة تكفل مدير دار رعاية بمدينة كفر الزيات برعاية الحاج سيد وان إقامته وكافة اموره الصحية سيتم الاعتناء والاهتمام بها.

الحلقة تأتي ضمن إطار البرنامج الإنساني الذي يسلط الضوء على القضايا المجتمعية والنماذج المختلفة من المجتمع وتذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي شاشة قناة الحياة

