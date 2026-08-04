من الإستوديو للأراضي المقدسة.. عمرو الليثي يهدي سيدة مسنة عمرها 96 سنة عمرة

في لفتة إنسانية جديدة، حقق برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة الحياة، أمنية الحاجة "سيدة عبد العليم" 96 عاماً، وسافرت اليوم الثلاثاء 4 أغسطس إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

كفاح وعطاء بلا سن



الحاجة سيدة ما زالت تعمل وتعتمد على نفسها حتى الآن لتؤكد أن "العمل والعطاء مالهمش سن". عاشت عمرها في صبر وكفاح، وأصبحت بمثابة أم لجيرانها الذين أحبوها واعتادوا السؤال عنها والاطمئنان عليها رغم أنها غير متزوجة وليس لديها أبناء.

وخلال استضافتها في البرنامج كشفت الحاجة سيدة عن أمنيتها الكبرى في أن تختم حياتها بزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة العمرة.

تحت شعار "وعد وأوفى"



واستجابة لرسالة البرنامج في دعم البسطاء من أهالينا في شتى محافظات الجمهورية وإدخال البسمة والسرور على قلوبهم، قام "واحد من الناس" بإهداء الحاجة سيدة عمرة مجانية.

وسافرت الحاجة سيدة اليوم لأداء المناسك وسط فرحة وسعادة كبيرة، ووجهت الشكر للإعلامي د. عمرو الليثي ولبرنامج "واحد من الناس" قائلة إنهم حققوا حلمها الغالي وأمنيتها على مدار حياتها بأداء فريضة العمرة.

نماذج تلهم بالصبر والرضا



وخلال الحلقة التي تم استضافتها قال عمرو الليثي: *"دائماً في واحد من الناس بنحب نستعرض النماذج الإيجابية اللي بتعلمنا الصبر والكفاح والرضا. ومنها الحاجة سيدة عبد العليم عمرها 96 سنة ولسه بتشتغل لحد النهاردة علشان تعتمد على نفسها وخصوصاً إنها لم تتزوج .

ويؤكد برنامج "واحد من الناس" مرة أخرى تحت شعار "وعد وأوفى" التزامه بتحقيق أحلام البسطاء والوقوف بجانب النماذج المكافحة التي تستحق التقدير والدعم.