مسؤول آذري : إسرائيل استجابت لطلبنا بوقف الترويج للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

أكد مسؤول أذربيجاني رفيع المستوى أن إسرائيل استجابت لطلب بلاده بعدم المضي في الترويج للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، في خطوة قال إنها جاءت عقب اتصالات دبلوماسية مكثفة بين الجانبين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن حكمت الجيب، المستشار السياسي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن باكو أجرت محادثات دبلوماسية مكثفة مع إسرائيل لمنع تمرير قرار في الكنيست يقضي بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

وأكد أن إلغاء التصويت الذي كان مقررًا في الكنيست على القضية، مشيرًا إلى أن القرار جاء نتيجة ضغوط مارستها أذربيجان.

وقال المستشار السياسي للرئيس الأذربيجاني: "لقد تعامل الجانب الإسرائيلي معنا بجدية، ونعتقد أن أي تقدم إضافي في هذه المسألة قد تم منعه."