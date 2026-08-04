لادعاءات ضد سيدة .. القبض على المتهمين بضرب شخص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة صاحب الحساب من تعرض نجله للإختطاف بالبحيرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن التوصل للمجنى عليه الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة) وبسؤاله إتهم صديقان له بالتعدى عليه بالضرب وتصويره على النحو الظاهر بمقطع الفيديو" ، وتركه عقب ذلك.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان - مقيمان بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 30/ يوليو المنقضى، حيث قاما بإصطحاب المجنى عليه لإحدى الأراضى الزراعية والتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية وتصويره وإرسال المقطع المشار إليه لوالده ، وذلك لإدعائه على إحدى السيدات (ترتبط بصله قرابة لأحدهما) بسوء السمعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.