دي حشرية | انفعال بسمة وهبة على الهواء بسبب شيرين

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، موجة التنمر التي طالت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع عودتها إلى الساحة الفنية، مؤكدة أن الأولى بالجمهور الاحتفاء بعودتها الفنية بدلاً من الانشغال بتفاصيل حياتها الشخصية: «طيب بصوا بقى يا جماعة، هننقل وننتقل إلى برضه تنمر آخر وفنان آخر من ضمن الفنانين اللي نالهم قسط من التنمر، والحقيقة زي ما بيقولوا تزييف الحقائق، ولو ما كانش فيه زيف حقائق فهو برضه التنمر».



وأضافت مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «من ضمن يا جماعة التنمر برضه، يعني الناس المفروض إننا نفرح بعودة الحبيبة المطربة شيرين عبد الوهاب. يعني هو إنتو ليه مش فرحانين بعودة الفنانة؟ ليه مركزين فيها كإنسانة؟ كإنسانة».

وتساءلت بسمة وهبة عن سبب انشغال البعض بحياة شيرين الخاصة، قائلة: «يعني موضوع الدبلة مثلاً اللي في إيد شيرين، هي مخطوبة ولا مش مخطوبة؟ إنت مالك؟ إنت مالك يا عم ولا إنتي مالك يا حبيبتي خليكي في حالك. يعني إنت لو عرفت طب مخطوبة، شيرين لابسة دبلة مخطوبة، إيه اللي زاد على حضرتك في إنك تعرفي إن شيرين مخطوبة ولا لأ؟ والخاتم بفص ولا من غير فص؟».



وتابعت: «يا جماعة مش كده مش كده، يعني ليه لازم أعرف الفنان إيه وضعه الاجتماعي؟ وليه لازم ليه موضوع وتعرفه، هو إحنا وصلنا لهذه المرحلة؟».



وأكدت أن شيرين تعود إلى جمهورها بعد فترة صعبة، موضحة: «المفروض إن شيرين راجعة الحقيقة، اللي عايزة أقوله بعد غياب مؤلم، شيرين راجعة بعد وعكة صحية كبيرة».



وتابعت متسائلة: «يعني هل هو ده استقبال عودة شيرين عبد الوهاب؟ ولا إحنا التنمر من أجل التنمر وبس؟ والحشرية من أجل الحشرية وبس؟».

وأضافت: «يعني ده مصطلح أنا شايفاه اسمه "الحشرية" الصراحة، هو إنك تكون إنسان متطفل على خصوصيات الغير من غير ما يكون عندك مبرر، من غير ما يكون عندك مبرر، من غير ما يكون عندك مبرر».