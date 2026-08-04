بسمة وهبة: الهجوم على الفنانات المعتزلات حملة ممنهجة لا تليق بتاريخهن

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، رفضها الشديد لما وصفته بالحملة الممنهجة التي تستهدف الفنانات المعتزلات، معربة عن أملها في أن تكون «سحابة وتعدي»، وقالت: «إن شاء الله الحملة الممنهجة دي اللي على الفنانات المعتزلات إن شاء الله يعني سحابة وتعدي، وتفضلوا إنتوا زي الشمس منورين حياتنا».

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن وجودهن وتاريخهن يمثلان مصدر فخر، وأضافت أن هذا التاريخ «مشرف لينا»، مشيدة بالمكانة الكبيرة للفنانة المعتزلة شهيرة.



وتابعت بسمة وهبة أن شهيرة «قيمة كبيرة أوي أوي أوي»، وأن تاريخها الفني يظل علامة مضيئة، مضيفة أن زوجها «أشهر فنان في مصر والوطن العربي»، وأنهما يمثلان زوجين «بيضرب بيهم المثل»، وقالت مستنكرة: «أنا أعمل كدة وأقول كدة على الحاجة شهيرة؟»، في إشارة إلى رفضها الإساءة إليها أو الانتقاص من مكانتها.



وتساءلت الإعلامية عن أسباب الهجوم على الفنانات المعتزلات، قائلة: «يعني إيه موضوع الهجوم على الفنانات المعتزلات وإيه الكلام والتطاول اللي على المرأة المصرية ده؟»، مؤكدة رفضها لهذا الأسلوب، ومشددة على أن المرأة المصرية تستحق كل احترام وتقدير، وأن تاريخ الفنانات المعتزلات لا يجوز أن يكون محل إساءة أو تجريح.