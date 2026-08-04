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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: شمس البارودي تعرضت لحملة غير مبررة بسبب دفاعها عن شهيرة

بسمة وهبة
بسمة وهبة
شيماء جمال

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، رفضها الشديد للهجوم الذي تعرضت له الفنانة المعتزلة شمس البارودي، مؤكدة أن ما حدث معها جاء بعد دفاعها عن الفنانة شهيرة في مواجهة حملة التنمر التي تعرضت لها. 


وقالت إن «الحاجة شمس البارودي نابها من الحب جانب»، بعدما تصدت للدفاع عن زميلتها، لتجد نفسها هدفًا لحملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن الظروف الإنسانية التي مرت بها شمس البارودي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، مشيرة إلى أنها فقدت ابنها بصورة مفاجئة، كما فقدت زوجها الذي عاش معها أكثر من خمسين عامًا. 
وأردفت: «الست دي أنا عارفة إنها من جوة مدبوحة... الست دي مكلومة»، موضحة أن الكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بالنسبة إليها وسيلة للتعبير عما بداخلها والتخفيف عن نفسها.
وشددت الإعلامية على أن من حق شمس البارودي أن تكتب ما تشاء على صفحتها الشخصية، متسائلة: «اشمعنا أنتوا بتكتبوا؟ اشمعنا أنتوا بتهجموا؟... الست مش من حقها تكتب كلمة حلوة ولا تعبر عن اللي جواها؟»، مؤكدة أن مهاجمتها بسبب منشوراتها أمر غير مبرر.

شمس البارودي بسمة وهبة شهيرة التنمر

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