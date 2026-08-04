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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كلمات خامنئي المسلحة | دراسة أكاديمية تفكك خطابات المرشد الإيراني

صورة للباحث واللجنة المشرفة
صورة للباحث واللجنة المشرفة
اسرة صدى البلد

في زمن تتصارع فيه الروايات وتتشابك خيوط السياسة الخارجية، تظل الكلمات السلاح الأكثر حضورًا في معترك السياسة الخارجية الإيرانية. فخطابات علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ليست مجرد تصريحات عابرة، بل هي نسيج لغوي محكم، يحمل في طياته استراتيجيات متقنة للإقناع، وتوظيفًا ذكيًا لأفعال الكلام، ومناورات حجاجية تخاطب العقل والعاطفة معًا.


هذا ما كشفته رسالة دكتوراه حديثة الباحث أحمد شعبان عبدالله،، مدرس مساعد بقسم اللغة الفارسية وآدابها، آداب المنوفية، حيث حلل خطابات المرشد خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وهي السنوات التي شهدت أقسى العقوبات الأمريكية، واغتيال قاسم سليماني، والتحديات الداخلية والخارجية التي فرضت على إيران إعادة تشكيل خطابها السياسي.


وانطلقت الدراسة من الإشكالية الرئيسية وهي كيف استطاع خامنئي توظيف أدوات التداولية (كالأفعال الكلامية، والاستلزام الحواري، والحجاج) لتحويل خطابه من مجرد نص ديني أو سياسي إلى أداة استراتيجية لإعادة تشكيل وعي المتلقين وفرض الهيمنة الإقناعية في ظل أزمات دولية خانقة؟


لتكشف عن جُل أهدافها في الكشف عن كيفية تجاوز التحليل التقليدي للنصوص، وكيفية استخدام خامنئي للغة كأداة سلطة وإنتاج للأيديولوجيا، من خلال آليات مثل: الإشاريات (الضمائر، الزمان، المكان)، وأفعال الكلام (الأمر، النهي، الوعد، التهديد)، والاستلزام الحواري (التلميح والمعاني الضمنية)، والحجاج (أساليب الإقناع).
واعتمدت على"المنهج التداولي"، الذي يدرس اللغة كفعل مؤثر في الواقع، وليس مجرد أداة لنقل المعلومات. حيث تغطي هذه الفترة تحولات كبرى في إيران، بدأت بخروج أمريكا من الاتفاق النووي، ومروراً بالعقوبات الاقتصادية و احتجاجات "انتفاضة البنزين"، وصولاً إلى اغتيال قاسم سليماني وجائحة كورونا.


كما اعتمد الباحث على نموذج "رومان ياكبسون" التواصلي، ونظريات كل من "أوستين" و"سيرل" في أفعال الكلام، و"غرايس" في مبدأ التعاون، و"ديكرو" في نظرية الحجاج.


وكشفت الدراسة عن نتائج بارزة، أبرزها: أن خطب خامنئي تستخدم ضمير "نحن" لإشراك الشعب في صنع القرار وبناء هوية جماعية، وتوظف الإشاريات المكانية لرسم صورة صراع بين "نحن" (إيران والمقاومة) و"الآخر" (أمريكا وأوروبا وإسرائيل). كما أظهرت هيمنة الأفعال "التصريحية" و"التوجيهية" على خطبه، بهدف تثبيت الحقائق السياسية وتوجيه الجمهور نحو الصمود والمقاومة.


وخلصت الدراسة إلى أن خامنئي يخالف عمداً قواعد التعاون اللغوي (مثل الإطالة أو التكرار) لإنتاج "استلزامات حوارية" قوية، كالتلميح بالتهديد الأمريكي دون التصريح به، أو ترسيخ فكرة الولاء الوطني من خلال الإشارة المتكررة إلى الصمود. كما يعتمد على سلم حجاجي تصاعدي وتنازلي، يرتب فيه الحجج من الأضعف إلى الأقوى، مستعيناً بالاستشهادات القرآنية والأحاديث لإضفاء شرعية مطلقة على خياراته السياسية، مثل إرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق.
تثبت هذه الرسالة أن خطاب خامنئي ليس مجرد "رأي" يُلقى عابراً، بل هو هندسة لغوية متكاملة، تستخدم الحجاج كجسر بين الأيديولوجيا والواقع، وتوظف البلاغة كآلة حرب ناعمة في مواجهة العولمة والإعلام الغربي. وفي زمن تطغى فيه الصورة على الكلمة، يظل "فعل الكلام" عند خامنئي اللعبة الأكثر إتقاناً في السياسة الإيرانية.


وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تطبق هذا المنظور التداولي الشامل على فترة محددة من خطب خامنئي، وتقدم نموذجاً تحليلياً متكاملاً يجمع بين المناهج الغربية والسياق الثقافي الإسلامي الثوري. وقد أوصت الدراسة بتوسيع هذا النوع من التحليل ليشمل خطابات دينية وسياسية أخرى، وإنشاء "مرصد لساني سياسي" لتحليل خطب القادة أثناء الأزمات، وتدريب الدبلوماسيين العرب على فك رموز الخطاب الإيراني الرسمي.

الباحث أحمد شعبان عبدالله خطابات علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية تحليل خطاب على خامنئي تحليل خطاب المرشد الإيراني آداب المنوفية رسالة دكتوراه تحليل خطاب خامنئي

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