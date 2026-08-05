وائل جسار: يشرفني تقديم دويتو مع فضل شاكر.. وسعد لمجرد أخي وحبيبي وأرحّب بالغناء معه

أكد الفنان وائل جسار، أنه لم يستمع إلى أغنية «لولا البنات» للفنان عمرو دياب، لكنه استمع إلى أغنية «الفراولة»، وقال: «مسمعتش أغنية لولا البنات، يعني أنا سمعت كذا أغنية بس لولا البنات لا مسمعتهاش صراحة، أنا مش حافظها بس بحبها».



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنه لا يرفض الأغنية، لكنها لا تناسب أسلوبه الفني، قائلاً: «هي دي بونبوناية، لا أنا بالنسبة ليا لأ مش لوني»، وأضاف: «مش لوني لأنه لوني مختلف تماماً، مش معناه إنها مش كويسة».

وأكد أن الفنان ينبغي أن يكون متنوعاً، لكنه أوضح: «أه الفنان لازم يكون متنوع بس ما أنا بقولك فيه المينيمم وفيه الماكسيمم، نحن فيه فنانين معينين وصلوا للماكسيمم بالكلام الركيك وباللحن اللي كل ربع ساعة بيطلع معانا لحنين تلاتة يعني».

وخلال الحوار، كشف وائل جسار أنه لا يعرف الفنان أمير عيد، قائلاً: «مين ده؟»، ثم أضاف: «والله والله يعني مش تنقيصاً به أو نقصاً به بس مبعرفوش صراحة».

كما حرص على توجيه رسالة إلى جمهوره، قائلاً: «أنا أتمنى محدش من جمهوره يزعل لأنه صراحة مابعرفوش يعني مابعرفوش صراحة».

وأكد جسار ترحيبه بالتعاون مع الفنان فضل شاكر بعد حصوله على البراءة، قائلاً: «طبعاً ليه لأ أكيد أكيد، هو اتبرأ من الدولة اللبنانية اللي نحن بنحترم قانونها صح ولا لأ؟»، مضيفاً: «فـ أكيد يشرفني إني أتعامل أنا وهو في عمل، فضل من الناس كمان الجمال أوي أوي يعني متربي».

ورحب أيضاً بتقديم دويتو مع سعد لمجرد، قائلاً: «سعد المجرد كمان أخويا وحبيبي»، وأضاف: «أعمل معاه ديو ليه لأ؟ سعد على فكرة أول مابتدى ابتدى بأغنية "مشيت خلاص"، أول أغنية ليه في السوبر ستار غنى "مشيت خلاص"».