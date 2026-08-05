إطلاق نار يهز قاعدة عسكرية إسرائيلية.. وإصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح خطيرة

أُصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة جراء حادث إطلاق نار في قاعدة عسكرية بوسط إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه تم إجلاء الجندي الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلته، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

عقب الحادث، فتحت شعبة التحقيقات الجنائية بالشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقًا، وستُحال نتائجه، فور انتهائه، إلى مكتب المدعي العام العسكري للمراجعة.

يذكر أنه في نهاية يوليو الماضي، وقع تمرد داخل كتيبة "صابر" التابعة للواء جفعاتي، بعدما غادر عشرات الجنود قاعدتهم العسكرية دون إذن، احتجاجا على قرار قيادة الكتيبة إزالة رموز ولافتات خاصة بالمقاتلين داخل المعسكر.

وذكرت التقارير أن قائد الكتيبة قرر إزالة وتدمير تلك الرموز، التي اعتبرها مخالفة للوائح العسكرية، الأمر الذي أثار غضب عدد من الجنود ودفعهم إلى مغادرة القاعدة بشكل جماعي، قبل أن يعود معظمهم لاحقًا، باستثناء فصيلة واحدة.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن قيادة الجيش فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، فيما بدأت إجراءات تأديبية بحق الجنود الذين شاركوا في الواقعة، على أن يخضع من قادوا عملية المغادرة لمحاكمات عسكرية.