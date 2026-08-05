إعلامي: نشيد دائمًا بنجاحات كرة اليد المصرية.. ومنتخب الناشئات يُحقق إنجازًا في المونديال|فيديو

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا بالنجاحات التي حققها منتخب ناشئات اليد في بطولة العالم تحت 18 عامًا بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بتحقيق العلامة الكاملة من 5 انتصارات.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «دائمًا ما نشيد بإنجازات ونجاحات كرة اليد المصرية.. سواء على مستوى الأندية في المحافل الدولية أو على مستوى المنتخبات».

وأردف قائلًا: «منتخب ناشئات كرة اليد حقق 5 انتصارات مهمة جدًا وتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم تحت 18 عامًا.. مليون مبروك للاعبتنا الوصول إلى ربع النهائي».

وتابع قائلًا: «ما حدث إنجاز ولكن لدينا طموح لبطلاتنا للوصول إلى أبعد مدى وأبعد نقطة في البطولة.. بإذن الله نقدر نرجع ببطولة العالم».