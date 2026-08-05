كلنا معاك .. أحمد موسى يُعلّق على انتقال محمد صلاح لطرابزون سبور

علّق الإعلامي أحمد موسى، على انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: "‏صفقة القرن تمت نادي طرابزون سبور التركي في بيان رسمي ‏النجم المصري العالمي محمد صلاح سيكون في مطار اسطنبول الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، ‏خلاص هنتابع الدوري التركي ‏نبحث عن القنوات التي تذيعه. ‏كلنا مع قائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح في أي مكان يذهب إليه".

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن محمد صلاح سيصل إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول ظهر اليوم الأربعاء عبر طائرة خاصة، قبل أن يتوجه مساءً إلى مدينة طرابزون لاستكمال إجراءات انتقاله، تمهيدًا لتقديمه رسميًا أمام الجماهير.

وأوضح البيان أن النادي سيكشف خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل مراسم استقبال قائد منتخب مصر وبرنامج تقديمه عبر منصاته الرسمية.

عقد يمتد لموسمين وراتب ضخم

وكشفت تقارير صحفية تركية تفاصيل العقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع طرابزون سبور، حيث يمتد التعاقد لمدة موسمين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 44 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي للاعب إلى نحو 50 مليون يورو خلال مدة التعاقد.