بعد إعلان طرابزون سبور رسميًا.. تفاصيل العقد التاريخي لـ محمد صلاح ورقم قميصه بالدوري التركي

أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، ليضع النادي حدًا لواحدة من أبرز صفقات الميركاتو.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن محمد صلاح سيصل إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول ظهر غدٍ الأربعاء عبر طائرة خاصة، قبل أن يتوجه مساءً إلى مدينة طرابزون لاستكمال إجراءات انتقاله، تمهيدًا لتقديمه رسميًا أمام الجماهير.

وأوضح البيان أن النادي سيكشف خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل مراسم استقبال قائد منتخب مصر وبرنامج تقديمه عبر منصاته الرسمية.

عقد يمتد لموسمين وراتب ضخم

وكشفت تقارير صحفية تركية تفاصيل العقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع طرابزون سبور، حيث يمتد التعاقد لمدة موسمين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 44 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي للاعب إلى نحو 50 مليون يورو خلال مدة التعاقد.

القميص رقم 11 في انتظار قائد الفراعنة

وبحسب الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، فقد جهزت إدارة طرابزون سبور القميص رقم 11 للنجم المصري، على أن يتم توقيع العقود رسميًا خلال جلسة تجمع اللاعب برئيس النادي في إسطنبول، قبل التوجه إلى طرابزون لبدء مشواره الجديد.

ويأمل طرابزون سبور أن يشكل انضمام محمد صلاح دفعة قوية للفريق خلال الموسم الجديد، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ النادي والدوري التركي.