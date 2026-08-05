رئيس جامعة بني سويف يكلّف الدكتورة هيبة ممدوح مديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

أصدر الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرارًا بتكليف الدكتورة هيبه ممدوح محمود حسن، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية، مديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أن المركز يعد أحد الركائز الأساسية في دعم وتنمية الكوادر الأكاديمية والإدارية، من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتعزيز قدراتهم المهنية والبحثية بما يتوافق مع متطلبات التطوير المستمر وجودة التعليم الجامعي.

وتُعد الدكتورة هيبة ممدوح محمود حسن من الكفاءات العلمية المتميزة بجامعة بني سويف، حيث تشغل درجة أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية، ومتخصصة في مجال علم النفس التربوي والتربية الخاصة.

وحصلت على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1993، ثم دبلوم الدراسات العليا في التربية عام 1996، ودرجة الماجستير في علم النفس التربوي عام 1999، ثم دكتوراه الفلسفة في التربية (علم النفس التربوي) عام 2004 من كلية التربية بجامعة بني سويف.

وتدرجت في المناصب الأكاديمية حتى حصلت على درجة الأستاذية في أكتوبر 2024، كما عملت عضو هيئة تدريس بعدد من الجامعات السعودية، من بينها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة شقراء، وأسهمت في تدريس العديد من المقررات في مجالات علم النفس والتربية الخاصة والموهبة والإبداع.

وشغلت العديد من المناصب القيادية والأكاديمية، من أبرزها رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، ورئيس قسم الموهبة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدير مركز الإرشاد النفسي التربوي العربي الأفريقي الآسيوي بكلية التربية، إلى جانب إشرافها على عدد من الأقسام الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية.

كما تمتلك سجلًا علميًا وبحثيًا متميزًا في مجالات الموهبة والتفوق العقلي وصعوبات التعلم والإرشاد النفسي والتربية الخاصة، ولها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، وأشرفت على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن مشاركتها الفاعلة في أعمال الجودة والاعتماد الأكاديمي والأنشطة المجتمعية وخدمة المجتمع.

وتقدم القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف بالشكر والتقدير للدكتور جمعة سعيد تهامي، المدير السابق للمركز، على جهوده المتميزة وإسهاماته الفاعلة خلال فترة توليه إدارة المركز، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.