صواريخ باليستية تُشعل «كييف».. انفجارات عنيفة بعد هجوم روسي ساحق على أوكرانيا

قال رئيس بلدية كييف الأوكرانية فيتالي كليتشو إن القوات الروسية هاجمت العاصمة كييف بصواريخ باليستية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وكتب كليتشكو على تطبيق تيليجرام قائلاً إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأمس الأول قالت روسيا، إن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا وأصيب نحو 40 آخرين في منتجع غيلينجيك السياحي على البحر الأسود، خلال هجوم متعمد شنته طائرة مسيرة أوكرانية على المدنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تحققت منها رويترز، ما يبدو أنه طائرة بدون طيار تصطدم بمنطقة شاطئ مزدحمة بالقرب من بلدة جيليندجيك، مصحوبة بانفجار مدوٍ.

ووصف فينيامين كوندراتيف، حاكم منطقة كراسنودار جنوب روسيا فينيامين كوندراتيف حيث تقع مدينة غيلينجيك، ما حدث بالمأساة.