زيلينسكي يقيل سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة

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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً بإقالة أولجا ستيفانيشينا من منصب سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، وفقاً لمرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وجاء في المرسوم، : "إعفاء أولجغا فيتاليفنا ستيفانيشينا من منصب السفيرة فوق العادة والمفوضة لأوكرانيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان زيلينسكي قد عيّن ستيفانيشينا سفيرة لأوكرانيا لدى الولايات المتحدة في 27 أغسطس 2025.

وقبل توليها هذا المنصب، شغلت ستيفانيشينا منصب المبعوثة الخاصة لأوكرانيا لتطوير التعاون مع الولايات المتحدة، كما سبق أن تولت منصب نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي.