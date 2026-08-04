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تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

فينو
فينو
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور استغلال المواطنين، حيث وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

وأكد وزير التموين استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل أي مبالغ تزيد على الأسعار المحددة، مع الإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.

وقال الدكتور شريف فاروق: “لن نسمح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخبز يثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة، دون استثناء، وستواصل أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية المكثفة لضمان الالتزام الكامل وحماية حقوق المواطنين.”

وأوضح الوزير أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:

* رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.
* رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
* رغيف وزن 40 جرامًا: 1 جنيه.

كما حدد أسعار الخبز الفينو على النحو التالي:

* رغيف وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.
* رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
* رغيف وزن 30 جرامًا: 1 جنيه.

وأكد أن الالتزام بهذه الأسعار والأوزان واجب على جميع المخابز، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وشدد وزير التموين على أن أجهزة الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات، سواء تعلقت بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة، أو نقص الأوزان، أو عدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين.

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابية مشتركة وموسعة، مع موافاة الوزارة بنتائج الحملات أولًا بأول، والعرض الفوري بأي مخالفات جسيمة أو ظواهر تستوجب التدخل، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع نتائج الحملات الرقابية في جميع المحافظات بصورة لحظية، ولن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الحملات هو ضمان حصول المواطنين على الخبز بالجودة والأوزان والأسعار المقررة، بما يعزز الانضباط والاستقرار في الأسواق ويحمي حقوق المستهلك.

وختاما تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين حال رصد أي مخالفات للاوزان والاسعار المقررة بالتوجيه الوزاري الإبلاغ فوراً عن المخابز المخالفة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال رقم الخط الساخن 16528، أو من خلال رقم الخط الساخن لشكاوى جهاز حماية المستهلك 19588.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غيف وزن 80 جرامًا 2 جنيه رغيف وزن 30 جرامًا 1 جنيه رغيف وزن 50 جرامًا 2 جنيه

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