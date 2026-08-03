وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026 اعتبارًا من اليوم الإثنين 3 أغسطس

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2026، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026، ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.

ونص القرار على ضرورة حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، مع الالتزام بإعلان سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة، بما يضمن الشفافية ويكفل حماية حقوق المستهلك.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يعد أحد الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، ودعم الأسواق، وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بتخفيضات حقيقية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال بيع الملابس، وإنما تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية الراغبة في تقديم تخفيضات فعلية للمستهلكين وفقًا للضوابط المنظمة.

وأضاف الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تحقيق التوازن بين تنشيط حركة التجارة وحماية حقوق المستهلك، من خلال ضمان مصداقية التخفيضات وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين.

ووجّه الدكتور شريف فاروق جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتيسير إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض الحقيقية، ومتابعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تضليل المستهلك، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ضرورة التأكد من الأسعار المعلنة قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بالفاتورة عند الشراء باعتبارها حقًا أصيلًا للمستهلك وضمانًا لإثبات عملية الشراء، مع سرعة الإبلاغ عن أي عروض أو تخفيضات غير حقيقية أو أي ممارسات تجارية مخالفة، دعمًا لجهود الرقابة على الأسواق، وضمانًا لاستفادة المواطنين من التخفيضات الفعلية التي يتيحها الأوكازيون الصيفي.