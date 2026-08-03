الداخلية تواصل ضرباتها.. مصرع تشكيل عصابي شديد الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقي عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة، تخصص نشاطهم الإجرامي في ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والسرقات بالإكراه، مصرعهم؛ عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقاهرة.

وكانت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، أكدت قيام تشكيل عصابي، يضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن في العديد من القضايا، أبرزها: «سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح، خطف، هتك عرض»، بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والسرقات بالإكراه، وترهيب المواطنين، متخذين من أحد المصانع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة القطامية مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم، ولدى استشعارهم بالقوات؛ بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل مع تلك العناصر عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على: «8 بنادق آلية، 2 طبنجة، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 سيارات (جميعها غير مرخصة، وجارٍ الوقوف على مالكيها)».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية.