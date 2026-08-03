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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتابع أعمال رصف الطرق وتطوير البنية التحتية بالطود ومدينة الأقصر

محافظ الأقصر يتابع أعمال رصف الطرق وتطوير البنية التحتية بالطود ومدينة الأقصر
محافظ الأقصر يتابع أعمال رصف الطرق وتطوير البنية التحتية بالطود ومدينة الأقصر
شمس يونس

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة ميدانية صباحية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات رصف الطرق وتطوير البنية التحتية بمركزي الطود ومدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال رصف طريق مدخل قرية العقاربة، حيث تم الانتهاء من رصف الطريق بطول 350 مترًا وربطه بالكوبري الجديد، ليصبح المدخل الرئيسي للقرية من الطريق الزراعي الشرقي، كما تابع أعمال رفع محول الكهرباء لاستكمال أعمال التطوير.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال رصف طريق مستشفى العديسات وتفرعاته بطول 1.3 كيلومتر، والتي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.

وتابع محافظ الأقصر أيضًا أعمال تطوير طريق الضمان، حيث يجري تنفيذ مشروع مد كابل كهرباء بطول 25 كيلومترًا لتغذية محطتي الصرف الصحي بالكهرباء، كما تفقد مواقع تنفيذ الكابلات على الطبيعة.

وخلال الجولة، أعرب أهالي المنطقة عن شكرهم لمحافظ الأقصر على أعمال الرصف، مطالبين بإنشاء مطبات صناعية وتركيب أعمدة إنارة بالطريق، حيث وافق المحافظ على الطلبات، ووجه بسرعة تنفيذها، مع طلاء أعمدة الإنارة باللون الفضي.

وفي مدينة الأقصر، أجرى المحافظ جولة تفقدية بمنطقة العوامية والكورنيش لمتابعة أعمال تحويل الحركة المرورية، بدءًا من ميدان النوفتيل وحتى ميدان مرحبا، في إطار استكمال أعمال تطوير شارع خالد بن الوليد، ووجه بسرعة تنفيذ غرف المطابق الجديدة بما يتناسب مع المناسيب الهندسية للطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان، كما رافقه بمدينة الأقصر حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، واللواء أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر.

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