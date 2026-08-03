استجابة عاجلة بـ«ستروك كود» تنقذ مريضًا من مضاعفات جلطة دماغية بالأقصر

نجح الفريق الطبي بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر في إنقاذ مريض يبلغ من العمر 45 عامًا، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ضعف بالجانب الأيسر من الجسم وثقل باللسان، وذلك بعد نحو ساعتين من بداية ظهور الأعراض.

وفور وصول المريض، تم تقييم حالته وأخذ التاريخ المرضي وتفعيل بروتوكول “ستروك كود”، كما تم سحب التحاليل اللازمة ونقله لإجراء أشعة مقطعية على المخ للتأكد من عدم وجود نزيف. وبناءً على نتائج الفحوصات، تم التعامل مع الحالة بما يناسب النافذة الزمنية المخصصة للعلاج، حيث تلقى العلاج خلال أقل من 30 دقيقة من بدء إجراءات التعامل مع الحالة.

وشارك في التعامل مع الحالة كل من الدكتور أحمد محمد حسين، طبيب الطوارئ، والدكتور أحمد سعيد مصطفى، أخصائي المخ والأعصاب، والدكتور محمد أبوالسباع عبدالقادر، طبيب مقيم المخ والأعصاب، والدكتور محمد أحمد زكي، رئيس قسم المخ والأعصاب، والممرضة شيماء عبدالرحيم النادي، ومنار عبدالباسط محمد، تمريض السكتة الدماغية.

وقد أسهمت سرعة التشخيص والتدخل العلاجي في تحسن كامل للحالة من حيث الحركة والكلام واستقرار الحالة الصحية، فيما لا يزال المريض يخضع للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد سبب الإصابة ووضع الخطة العلاجية المناسبة للوقاية من تكرارها.

ويؤكد هذا النجاح كفاءة وجاهزية الفرق الطبية بمستشفى حورس التخصصي في سرعة التعامل مع حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، بما يسهم في تقليل المضاعفات ورفع فرص التعافي.