بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم "الاثنين"، على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 117.39 نقطة بما نسبته 1.33% ليصل إلى مستوى 8913.85 نقطة، إذ جرى تداول نحو 296 مليون سهم عبر 19 ألفا و491 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 84.1 مليون دينار كويتي.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنحو 457.42 نقطة بما نسبته 5.22% ليصل إلى مستوى 9216.48 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 126 مليون سهم من خلال 7926 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 21.2 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 51.07 نقطة بما نسبته 0.55% ليصل إلى مستوى 9312.08 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 169 مليون سهم عبر 11 ألفا و565 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 62.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 73.55 نقطة بما نسبته 0.73% ليصل إلى مستوى 10173.59 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 96 مليون سهم عبر 5749 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 16.7 مليون دينار كويتي.