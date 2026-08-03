خالد الغندور: الأهلي زعيم القارة الإفريقية بلا منازع

علق الإعلامي خالد الغندور على مشاركة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد، موضحًا الفارق في أدوار البداية بين الفرق المشاركة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كل الفرق المصرية الزمالك وبيراميدز هيلعبوا من دور الـ64 في دوري الأبطال، وزد طبيعي أول مشاركة، لكن قيمة الأهلي الكبيرة في القارة السمراء وزعيم القارة بلا منازع هتخليه يلعب في الكونفدرالية من دور الـ32."

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال شهر سبتمبر 2026، قبل إقامة مرحلة المجموعات في الفترة من نوفمبر 2026 وحتى يناير 2027.

وتُختتم منافسات البطولتين بإقامة المباراتين النهائيتين خلال الفترة من 9 إلى 24 مايو 2027، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.