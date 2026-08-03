إيران تستهدف طائرة مسيرة من طراز MQ9 فوق مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اليوم الاثنين اعتراض طائرة مسيرة من طراز MQ9 وإصابتها بنيران منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة للحرس الثوري الإسلامي فوق مضيق هرمز.

من جهة أخرى، قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن محادثات طهران مع سلطنة عمان تواصلت خلال الأيام الأخيرة من أجل أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح المضيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي ولن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري.

وأردف المتحدث: جميع أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران والصين تسعى إلى المساعدة في خفض التوتر ولا يمكن القول إن هناك وسطاء جددا، ولكن وبشأن المفاوضات فلا نعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن نكون ضيوفا لدى أي جهة وواشنطن تتحمل مسؤولية كل ما يحدث في المنطقة وخارجها.

وتابع المتحدث: مسار مضيق هرمز الذي يجري نقاشه مع عمان سيكون واحدا ويضم ممرات للدخول والخروج.