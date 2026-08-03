الأمم المتحدة: 10% من سكان غزة يقتربون من المجاعة

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 67% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي و10% يقتربون من المجاعة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن مليون و400 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

في غضون ذلك، وخلال الأشهر الأربعة والثلاثين التي تلت 7 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 100 ألف فلسطيني ، 80% منهم مدنيون، وفقًا لتقييم إسرائيل نفسه ، بمن فيهم 30 ألف طفل.

ولم تكتفِ إسرائيل بترسيخ احتلالها غير الشرعي لغزة والضفة الغربية، بل تستعد أيضًا لضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني.

وكما تم التلميح إلى ذلك في الخريطة التي عرضها نتنياهو بشكل صارخ في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، حيث تسعى إسرائيل إلى محو فلسطين من خريطة الشرق الأوسط.