قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نسعى إلى احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تشاد وبنين بذكرى العيد القومي
بين إغراءات الرحيل وطموحات الموسم الجديد.. هل ينجح الأهلي في الاحتفاظ بنجوم الفريق؟
تقارير تركية: اتفاق مبدئي بين محمد صلاح وطرابزون سبور.. وموعد الوصول تحدد
وزير الصحة: رفح حالة الطوارئ في المستشفيات لمدة 48 ساعة بعد الزلزال| صور
الضرائب: إعفاء الأرباح الرأسمالية والبورصة من ضريبة الدخل لمنع الازدواج الضريبي
قافلة «زاد العزة» الـ 248 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
زلزال مصر .. كيف تحمي نفسك وأولادك أثناء وقوع الزلازال؟
وزير المالية: الحكومة تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد.. ورؤية اقتصادية متكاملة قيد الإعداد لتعزيز الاستثمار
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة "كفل حارس"
سعر الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الأثنين
زيزو بعد الزلزال: ما تنساش وأنت بتبني دنيتك إنك تبني لآخرتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 10% من سكان غزة يقتربون من المجاعة

غزة معاناة كل لحظة
غزة معاناة كل لحظة
محمد على

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 67% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي و10% يقتربون من المجاعة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن مليون و400 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

في غضون ذلك، وخلال الأشهر الأربعة والثلاثين التي تلت 7 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 100 ألف فلسطيني ، 80% منهم مدنيون، وفقًا لتقييم إسرائيل نفسه ، بمن فيهم 30 ألف طفل. 

ولم تكتفِ إسرائيل بترسيخ احتلالها غير الشرعي لغزة والضفة الغربية، بل تستعد أيضًا لضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني.

وكما تم التلميح إلى ذلك في الخريطة التي عرضها نتنياهو بشكل صارخ في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، حيث تسعى إسرائيل إلى محو فلسطين من خريطة الشرق الأوسط.

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 67 من سكان غزة المجاعة انعدام الأمن الغذائي الأراضي الفلسطينية المحتلة نتنياهو محو فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

ترشيحاتنا

جايكا

التضامن وهيئة "جايكا" تبحثان سبل الاستفادة من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة

زلزال

الموبايل أول من عرف بالزلزال.. لماذا؟

خلال اللقاء

وزير الري: التعاون بين مصر ودول حوض النيل قائم على تحقيق المنافع المتبادلةبالبحيرات العظمى

بالصور

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

قائمة المنقولات ووالد العروس

بنتي أغلى من أي حاجة.. أب يرفض قائمة المنقولات ويشعل مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد