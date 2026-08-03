موسكو: أوكرانيا تستهدف مستودعات "أمازون روسيا"



شنّت أوكرانيا هجومًا جويًا ليليًا جديدًا استهدف مستودعًا تابعًا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة "وايلدبيريز" في منطقة فلاديمير، على بُعد حوالي 180 كيلومترًا (112 ميلًا) شرق موسكو، حسبما أفادت الشركة والسلطات المحلية يوم الاثنين.

وقالت "وايلدبيريز" في بيان لها: "اندلع حريق في أحد مواقع الشركة اللوجستية في منطقة فلاديمير عقب هجوم"، مضيفةً أنه تم إجلاء موظفي المستودع.

قال حاكم المنطقة، ألكسندر أفدييف، إن الهجوم نُفّذ بواسطة طائرات مسيّرة.

ونشر على تطبيق المراسلة الروسي "ماكس" قائلًا: "هناك أضرار وحريق"، مضيفًا أن "شابًا أُصيب".

ومنذ منتصف يوليو، شنّت أوكرانيا هجمات على حوالي 20 موقعًا تابعًا لشركة "وايلدبيريز" في مناطق متفرقة من روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها.

وأسفرت الهجمات الأولى التي وقعت ليلة 17-18 يوليو عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 90 آخرين في مواقع بمنطقتي موسكو وتامبوف.

منذ ذلك الحين، استهدفت غارات الطائرات الأوكرانية المسيّرة مواقع قرب سانت بطرسبرج، وسيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، وكراسنودار وفولجوجراد، وسامارا.

تعج وايلدبيريز منصة تجزئة إلكترونية شهيرة في روسيا، تُلقّب غالبًا بـ"أمازون روسيا".

وتأتي هذه الهجمات على مستودعاتها ضمن حملة غارات أوكرانية بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية المدنية في روسيا، التي تشن هجومًا واسع النطاق في أوكرانيا منذ فبراير2022.

وتقول كييف إن الهدف هو إجبار الكرملين على التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.