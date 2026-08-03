روبيو: مشكلتنا مع إيران لاتقتصر على البرنامج النووي.. ولنا اليد الطولى

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد إن النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه بشكل جذري حتى لو لم يكن هناك تغيير رسمي في النظام، ولا سيما التخلي عن سياسة "تصدير الثورة" والسعي لتوسيع النفوذ في الشرق الأوسط.

أكد روبيو"أعتقد أن النظام يجب أن يتغير. قد لا يكون هناك تغيير في النظام، لكن النظام يجب أن يتغير".

جاء ذلك خلال مقابلة لروبيو على قناة فوكس نيوز في برنامج "رأيي مع لارا ترامب".

قال روبيو إن النظام الإيراني تقليدياً كان ذا نزعة استكشافية. وأضاف: "باختصار، لا يقتصر هدفهم على حكم إيران فحسب، بل يريدون حكم المنطقة بأكملها، ويريدون تصدير الثورة. لا بد من تغيير هذا الوضع، والطريقة الوحيدة لتغييره هي جعل ثمن ذلك باهظاً للغاية بحيث لا يستطيعون تحمله".

ووفقاً لروبيو، فإن المشكلة مع إيران لا تقتصر على البرنامج النووي، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال ملتزماً بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.

قال: "لا أعتقد أن النظام الإيراني واجه رئيساً مثل الرئيس ترامب، وهو شخص يتخذ إجراءات فعلية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لقد اعتادوا، على مدى عشرين أو ثلاثين عاماً، ليس فقط من جانب الولايات المتحدة، بل من جانب العالم أجمع، على السماح لهم بالإفلات من العقاب على أمور مثل الكذب، ونقض الاتفاقيات، وخداع الناس لعقد اتفاقيات، وما إلى ذلك".

وقال روبيو أيضاً إن الضربات الأمريكية الأخيرة قد أضعفت بشكل كبير القدرات الدفاعية لإيران.

وأشار روبيو إلى أن "إيران لا تزال تمتلك صواريخ وطائرات مسيرة، ولا تزال قادرة على إلحاق الضرر. لكنها لم تعد تمتلك ذلك الدرع التقليدي الذي كانت تستطيع الاختباء خلفه، وهذا ما غيّر الديناميكية بأكملها".

ثم أوضح قائلاً: "هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلهم (الإيرانيين) مستعدين الآن، وفي بعض الحالات يبدون متحمسين، لإبرام اتفاق بشأن نزع النووي، وإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز، لأننا نقترب منهم الآن من موقع قوة".