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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد زلزال خليج السويس .. محافظ الجيزة: لم نرصد أي أضرار أو بلاغات.. والأوضاع مستقرة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أ ش أ

أكد محافظ الجيزة،الدكتور أحمد الأنصاري، أن المحافظة لم تسجل أي خسائر أو تداعيات جراء الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون فجر اليوم، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ انتشرت ميدانيًا فور وقوع الزلزال تنفيذًا لخطة الاستجابة السريعة، فيما أظهرت أعمال المتابعة والرصد استقرار الأوضاع بجميع الأحياء والمراكز وعدم تلقي أي بلاغات عن أضرار.

وأوضح الأنصاري - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) - أن مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات بمختلف الأحياء والمراكز، فعل خطة الطوارئ فور الشعور بالهزة الأرضية، حيث انتشرت فرق الطوارئ ميدانيًا لمتابعة الموقف، مع استدعاء فرق إضافية لتكون على أهبة الاستعداد حال الحاجة إليها.

وأضاف "أن المحافظة تعتمد آلية متابعة دقيقة عقب مثل هذه الأحداث، تتضمن تقارير دورية كل نصف ساعة لرصد أي مستجدات أو بلاغات"، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي بلاغات عن خسائر أو أضرار، ولم ترصد اللجان الميدانية أي آثار للهزة الأرضية.

وكان الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أوضح أن الهزة الأرضية التي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل فجر الاثنين بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقعت بمنطقة خليج السويس، وهي إحدى المناطق المعروفة جيولوجيًا بالنشاط التكتوني ووجود صدوع نشطة.

وأوضح الهادي أن الزلزال نتج عن تحرك أحد الصدوع النشطة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الزلازل تحدث نتيجة تراكم الإجهادات داخل الصخور على جانبي الصدع، قبل أن تتحرر بصورة مفاجئة في هيئة موجات زلزالية يشعر بها السكان بدرجات متفاوتة وفقًا لقوة الزلزال وبعدهم عن مركزه.

محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري الزلزال

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