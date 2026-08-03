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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الفضالي يكرم الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم بأمريكا.. صور

الفضالي يكرم الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم بأمريكا
الفضالي يكرم الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم بأمريكا
معتز الخصوصي

قامت هيئة الشبان العالمية برئاسة السفير أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال بتكريم الحكام الذين شاركوا في بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦  ، في احتفالية كبرى حضرها عدد كبير من السياسيين والرياضيين بمقر الجمعية بوسط القاهرة.

ويأتي هذا التكريم كأول ظهور للحكام المصريين الذين شاركوا في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ ، في هيئة الشبان العالمية والتي تعد مكان لإعداد النشء والشباب على مستوى الجمهورية ، كما إن الرسالة هنا كان الهدف منها هو الوصول إلى كل الشباب والبراعم والنشء على مستوى الجمهورية في كل مدن وقرى مصر.

وكرم أحمد الفضالي ، رئيس هيئة الشبان العالمية ورئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، كلا من  الحكم الدولي أمين عمر  والذي أدار مباراة الأرجنتين والنمسا و مباراة التشيك وكوريا الجنوبية ، والحكم الدولي محمود عاشور والذي أدار عدد من مباريات كأس العالم الأخيرة في أمريكا وكان مدير الفار في مباريات المونديال ، والحكم الدولي محمود أبو الرجال  والحكم الدولي أحمد حسام واللذان أدارا عدة مباريات في دور المجموعات بجدارة.

و من جانبه قال السفير أحمد الفضالي ، رئيس هيئة الشبان العالمية ورئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، أن تكريم هؤلاء الحكام الذين مثلوا مصر في هذا المحفل العالمي هو واجب وطني.

وطالب الفضالي الحكومة والمجتمع بتكريم كل من يبدع ويتقن العمل ومن يضحي من أجل الوطن مثل عمال ميناء دمياط الأبطال.

وشارك ضمن حضور احتفالية التكريم الدكتور وليد العطار المدير التتفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم  ، والكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.

هيئة الشبان العالمية السفير أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي رئيس تيار الإستقلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

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