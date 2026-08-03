قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير للخارج
الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي
15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.28 مليار دولار
278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر
طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح
إيران تعدم عميلين قدما معلومات عسكرية للموساد وقت الحرب
الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء
البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة
رغم أزماته مع الاتحاد الأوروبي .. إنفانتينو لم يتأثر بقرار إلغاء بيع حصص كأس العالم
وسائل إعلام عبرية: ترامب ترك نتنياهو في الظلام حول ضربة إيران
الصحة تقدم روشتة لكبار السن للتعامل مع الزلازل.. خطوات بسيطة قد تنقذ حياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم بلوشستان

حملة تطعيم ضد شلل الأطفال
حملة تطعيم ضد شلل الأطفال
أ ش أ

أطلقت باكستان اليوم /الاثنين/ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بإقليم بلوشستان، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الفيروس.

وذكر راديو باكستان أن الحملة تشمل 13 مقاطعة بالإقليم، وتستهدف أكثر من 200 ألف طفل دون سن الخامسة .. فيما حثت السلطات المواطنين على التأكد من حصول أبنائهم على التطعيم لحمايتهم من هذا المرض الفتاك.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما .. علما بأن شلل الأطفال مرض شديد العدوى وغير قابل للشفاء، وقد يؤدي إلى الإصابة بشلل مدى الحياة، لكن يمكن الحماية منه عبر إعطاء جرعات متكررة من لقاح شلل الأطفال الفموي لكل طفل دون سن الخامسة، إلى جانب إكمال التطعيمات الروتينية في الوقت المحدد.

باكستان حملة تطعيم شلل الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل معاقبة تاجر مخدرات بالسجن 7 سنوات في القاهرة

المتهمين

تفاصيل حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة والآثار بالجيزة

المتهمين

القبض على عامل يقف في شرفة منزله بدون ملابس

بالصور

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد