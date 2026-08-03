باكستان تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم بلوشستان

أطلقت باكستان اليوم /الاثنين/ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بإقليم بلوشستان، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الفيروس.

وذكر راديو باكستان أن الحملة تشمل 13 مقاطعة بالإقليم، وتستهدف أكثر من 200 ألف طفل دون سن الخامسة .. فيما حثت السلطات المواطنين على التأكد من حصول أبنائهم على التطعيم لحمايتهم من هذا المرض الفتاك.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما .. علما بأن شلل الأطفال مرض شديد العدوى وغير قابل للشفاء، وقد يؤدي إلى الإصابة بشلل مدى الحياة، لكن يمكن الحماية منه عبر إعطاء جرعات متكررة من لقاح شلل الأطفال الفموي لكل طفل دون سن الخامسة، إلى جانب إكمال التطعيمات الروتينية في الوقت المحدد.