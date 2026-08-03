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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مظهر شاهين يحسم الجدل: الزلازل سنن كونية وليست دليلا على عقاب إلهي في عصرنا

مظهر شاهين
مظهر شاهين
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، أن مسألة تفسير الزلازل والكوارث الطبيعية تظل من القضايا التي تتجدد حولها النقاشات بين الناس، حيث يميل البعض إلى اعتبارها عقوبات إلهية موجهة إلى شعوب بعينها، وهو طرح يحتاج إلى تدقيق شديد والرجوع إلى الأصول الشرعية الصحيحة قبل الجزم به.

وأوضح أن الزلازل في حقيقتها تُعد من الظواهر الكونية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى ضمن نظام دقيق يحكم الكون، مشيرًا إلى أن لها أسبابًا علمية وطبيعية تسير وفق قوانين ثابتة، تمامًا مثل غيرها من الظواهر. 

وأضاف أن الإيمان بهذه القوانين لا يتعارض مع العقيدة، بل ينسجم معها، لأن الله هو خالق الكون وهو الذي أودع فيه هذه السنن.

وأشار شاهين إلى أن ما ورد في القرآن الكريم من قصص عن هلاك بعض الأمم نتيجة الرجفة أو الصيحة أو الخسف، كان مرتبطًا بأقوام محددين كذبوا رسلهم بعد إقامة الحجة عليهم، وأن هذه الوقائع كانت بوحي إلهي مباشر للأنبياء، وبالتالي لا يمكن تعميمها أو القياس عليها في كل ما يحدث في زماننا من كوارث طبيعية.

الثواب والعقاب مؤجلان إلى يوم القيامة

وأضاف أن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح الأصل أن الحساب الكامل والثواب والعقاب مؤجلان إلى يوم القيامة، مستشهدًا بآيات قرآنية تؤكد أن عذاب الآخرة هو الأشد والأبقى، وهو ما يعني أنه لا يجوز الجزم بأن كارثة بعينها تمثل عقابًا إلهيًا، لأن ذلك يدخل في نطاق الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.

وشدد على أن الموقف الصحيح عند وقوع مثل هذه الأحداث يتمثل في التوجه إلى الله بالدعاء والاستغفار، واستحضار عظمته، إلى جانب التحلي بروح التضامن الإنساني عبر مساعدة المتضررين وتقديم الدعم لهم، بدلًا من إطلاق أحكام غير مؤكدة أو تفسيرات لا تستند إلى دليل شرعي واضح.

واختتم تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وسائر بلاد العالم من الكوارث والفتن، وأن ينعم على البشرية بالأمن والسلام.


 

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