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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح أولى حلقات بنج كلي في هذا الموعد .. تفاصيل

بنج كلي
بنج كلي
أحمد البهى

حددت منصة شاهد، يوم 16 أغسطس الجاري، موعد لطرح اولي حلقات مسلسل بنج كلي، من بطولة سلمي أبو ضيف. 

مسلسل «بنج كلي»

تدور أحداث «بنج كلي» في إطار درامي مشوق داخل أروقة المستشفيات، حيث يسلط الضوء على الصراعات اليومية التي يواجهها الأطباء والمرضى، ويتناول العديد من القضايا الطبية، والأخطاء المهنية، والمواقف الإنسانية المؤثرة، إلى جانب القرارات المصيرية التي تجمع بين التوتر والإثارة.

أبطال  مسلسل «بنج كلي»

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دياب وسلمى أبو ضيف كل من: علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، وسلوى محمد علي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وكانت سلمى أبو ضيف قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم «إذما»، الذي عُرض ضمن موسم أفلام الصيف، وشارك في بطولته أحمد داود، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، غفران محمد، محمد فراج، سوسن بدر، ميران عبد الوارث، لبنى ونس، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.

منصة شاهد بنج كلي سلمي أبو ضيف

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