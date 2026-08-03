رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية بمعهد أبوجريش



تفقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم، سير الامتحانات بلجنة معهد أبوجريش الابتدائي التابعة لإدارة أبو صوير التعليمية الأزهرية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الدور الثاني للشهادات الأزهرية.



ورافق فضيلته خلال الجولة الميدانية كلٌّ من:

الدكتور وجيه عبد الكريم – مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

الدكتور أحمد الصاوي – مدير إدارة الأمن بالمنطقة ،وقد أدى تلاميذ الشهادة الابتدائية اليوم امتحانهم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، حيث حرص رئيس المنطقة على تفقد اللجان المختلفة والاطمئنان على:

وضوح الأسئلة: مطابقة أوراق الأسئلة للمنهج المقرر وتناسبها مع الوقت المخصص للامتحان.

توفير الهدوء: توفير الأجواء الملائمة والراحة التامة للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز ويسر.

الانضباط والالتزام: تطبيق كافة التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الدكتور مؤمن الهواري خلال جولته أن المنطقة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لضمان خروج امتحانات الدور الثاني بالشكل اللائق، مشدداً على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح والرصد أولاً بأول، مع مراعاة مصلحة الطلاب ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة بنجاح.

من جانبهم، أعرب القائمون على اللجنة عن التزامهم الكامل بالتعليمات الصادرة، مشيرين إلى انتظام سير الامتحانات دون تسجيل أي عقبات أو شكاوى.