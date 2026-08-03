قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: الحكومة تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد.. ورؤية اقتصادية متكاملة قيد الإعداد لتعزيز الاستثمار
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة "كفل حارس"
سعر الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الأثنين
زيزو بعد الزلزال: ما تنساش وأنت بتبني دنيتك إنك تبني لآخرتك
وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
عمليات جنوب سيناء: لا خسائر أو إصابات جراء الزلزال
هدنة أم تمهيد لاتفاق.. ماذا يعني تراجع ترامب عن ضرب إيران؟
كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز كاف 2026
استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية
صراع ثلاثي القارات على محمد صلاح.. الأندية الكبرى تترقب قرار قائد منتخب مصر
الأزهر للفتوى بعد زلزال الفجر: آيات الله توقظ القلوب وتدعو للسكينة والتضرع
شروط برشلونة للتخلى عن فيران توريس لـ باريس سان جيرمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية بمعهد أبوجريش

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة


تفقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم، سير الامتحانات بلجنة معهد أبوجريش الابتدائي التابعة لإدارة أبو صوير التعليمية الأزهرية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الدور الثاني للشهادات الأزهرية.


ورافق فضيلته خلال الجولة الميدانية كلٌّ من:
الدكتور وجيه عبد الكريم – مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.
الدكتور أحمد الصاوي – مدير إدارة الأمن بالمنطقة ،وقد أدى تلاميذ الشهادة الابتدائية اليوم امتحانهم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، حيث حرص رئيس المنطقة على تفقد اللجان المختلفة والاطمئنان على:
وضوح الأسئلة: مطابقة أوراق الأسئلة للمنهج المقرر وتناسبها مع الوقت المخصص للامتحان.
توفير الهدوء: توفير الأجواء الملائمة والراحة التامة للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز ويسر.
الانضباط والالتزام: تطبيق كافة التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.
وأكد الدكتور مؤمن الهواري خلال جولته أن المنطقة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لضمان خروج امتحانات الدور الثاني بالشكل اللائق، مشدداً على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح والرصد أولاً بأول، مع مراعاة مصلحة الطلاب ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة بنجاح.
من جانبهم، أعرب القائمون على اللجنة عن التزامهم الكامل بالتعليمات الصادرة، مشيرين إلى انتظام سير الامتحانات دون تسجيل أي عقبات أو شكاوى.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

ترشيحاتنا

جايكا

التضامن وهيئة "جايكا" تبحثان سبل الاستفادة من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة

زلزال

الموبايل أول من عرف بالزلزال.. لماذا؟

خلال اللقاء

وزير الري: التعاون بين مصر ودول حوض النيل قائم على تحقيق المنافع المتبادلةبالبحيرات العظمى

بالصور

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

قائمة المنقولات ووالد العروس

بنتي أغلى من أي حاجة.. أب يرفض قائمة المنقولات ويشعل مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد