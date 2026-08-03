سقوط مدوي بعد رحيل صلاح .. موعد مباراة ليفربول المقبلة استعدادا للموسم الجديد

تلقى ليفربول خسارة كبيرة أمام ليدز يونايتد بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب "سولدير فيلد"، ضمن استعدادات الريدز لانطلاق موسم 2026-2027.

ورغم تقدم ليفربول بهدفين دون رد في الشوط الأول، نجح ليدز يونايتد في قلب الطاولة خلال الشوط الثاني، ليسجل أربعة أهداف متتالية ويحسم اللقاء لصالحه.

وكانت هذه المباراة الودية الثالثة لليفربول خلال فترة الإعداد الصيفية، بعدما حقق الفوز في أول مواجهتين على سندرلاند بنتيجة 4-2، ثم تغلب على ريكسهام بهدف دون رد.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

يواصل ليفربول استعداداته للموسم الجديد بمواجهة ودية أمام موناكو، والمقرر إقامتها يوم الأحد 9 أغسطس، في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.