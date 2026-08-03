قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: الحكومة تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد.. ورؤية اقتصادية متكاملة قيد الإعداد لتعزيز الاستثمار
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة "كفل حارس"
سعر الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الأثنين
زيزو بعد الزلزال: ما تنساش وأنت بتبني دنيتك إنك تبني لآخرتك
وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
عمليات جنوب سيناء: لا خسائر أو إصابات جراء الزلزال
هدنة أم تمهيد لاتفاق.. ماذا يعني تراجع ترامب عن ضرب إيران؟
كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز كاف 2026
استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية
صراع ثلاثي القارات على محمد صلاح.. الأندية الكبرى تترقب قرار قائد منتخب مصر
الأزهر للفتوى بعد زلزال الفجر: آيات الله توقظ القلوب وتدعو للسكينة والتضرع
شروط برشلونة للتخلى عن فيران توريس لـ باريس سان جيرمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تتأهب عقب الهزة الأرضية.. وتؤكد: لا خسائر أو إصابات بالمحافظة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية، وذلك في أعقاب الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الإثنين، والتي بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لبيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأكدت المحافظة، أنه فور وقوع الهزة الأرضية، باشر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة متابعة الموقف بشكل فوري، حيث تم التواصل مع جميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، والحماية المدنية، والهلال الأحمر، ومديرية الصحة، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف، وشركة توزيع الكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الجهات المعنية؛ لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي تداعيات محتملة.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن المتابعة المستمرة أسفرت عن عدم تلقي أي بلاغات بشأن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات أو أضرار مادية داخل نطاق المحافظة حتى الآن.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، وجّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية، تضمنت تشكيل لجان هندسية للمرور على المباني القديمة والمنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامتها الإنشائية، إلى جانب تكليف الإدارة الهندسية بهيئة الأبنية التعليمية بفحص جميع المدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من عدم تأثرها بالهزة الأرضية.

وأكدت المحافظة استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع جميع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وفي ختام بيانها، ناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وللإبلاغ عن أي طارئ:

  • الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية: 114
  • واتساب: 01068409837
  • الهاتف الأرضي: 0643380241 – 0643136661
الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يفتح اليوم ملف “الصدقة” في ملتقاه الفقهي الـ63

الجامع الأزهر يفتح اليوم ملف “الصدقة” في ملتقاه الفقهي الـ63

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: تدبر القرآن والعمل به منهجا لتحقيق التوازن بين مطالب الإنسان الروحية والسلوكية

الأوقاف تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي

الأوقاف تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل وبدء اختيار المتميزين بالمديريات

بالصور

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

قائمة المنقولات ووالد العروس

بنتي أغلى من أي حاجة.. أب يرفض قائمة المنقولات ويشعل مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد