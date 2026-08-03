الإسماعيلية تتأهب عقب الهزة الأرضية.. وتؤكد: لا خسائر أو إصابات بالمحافظة

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية، وذلك في أعقاب الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الإثنين، والتي بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لبيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأكدت المحافظة، أنه فور وقوع الهزة الأرضية، باشر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة متابعة الموقف بشكل فوري، حيث تم التواصل مع جميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، والحماية المدنية، والهلال الأحمر، ومديرية الصحة، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف، وشركة توزيع الكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الجهات المعنية؛ لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي تداعيات محتملة.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن المتابعة المستمرة أسفرت عن عدم تلقي أي بلاغات بشأن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات أو أضرار مادية داخل نطاق المحافظة حتى الآن.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، وجّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية، تضمنت تشكيل لجان هندسية للمرور على المباني القديمة والمنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامتها الإنشائية، إلى جانب تكليف الإدارة الهندسية بهيئة الأبنية التعليمية بفحص جميع المدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من عدم تأثرها بالهزة الأرضية.

وأكدت المحافظة استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع جميع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وفي ختام بيانها، ناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

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