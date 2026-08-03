وزارة النقل: جميع مرافق ووسائل النقل الجماعي تعمل بصورة طبيعية... ولم تتأثر بالهزة الأرضية

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، منذ اللحظات الأولى، من خلال مركز الأزمات بالوزارة، وبالتواصل المباشر مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة، موقف التشغيل بجميع مرافق النقل والمواصلات، وذلك للاطمئنان على انتظام حركة التشغيل وسلامة البنية الأساسية والمنشآت واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة طبيعية، في أعقاب الهزة الأرضية التي شهدتها جمهورية مصر العربية في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأكدت المتابعات التي أجراها الوزير انتظام حركة التشغيل بجميع مرافق ووسائل النقل التابعة لوزارة النقل، وعدم تأثرها بالهزة الأرضية، حيث تعمل جميع المرافق بكفاءة كاملة ووفق معدلات التشغيل الطبيعية، في ظل المتابعة المستمرة من مركز الأزمات وغرف العمليات المركزية والجهات التابعة للوزارة.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة انتظام حركة تشغيل شبكة السكك الحديدية على جميع الخطوط، مع استمرار تشغيل القطارات وفق الجداول التشغيلية المقررة، دون رصد أي تأثيرات على حركة القطارات أو على عناصر البنية الأساسية للهيئة، مع استمرار أعمال المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة.

كما أكدت الوزارة انتظام حركة تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومونوريل شرق النيل، واستمرار تقديم الخدمة لجمهور الركاب بصورة طبيعية، مع الالتزام الكامل بإجراءات ومعايير السلامة، بالإضافة إلى انتظام تشغيل أتوبيسات النقل الجماعي التابعة للوزارة على مختلف خطوطها، واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين بالكفاءة المعتادة ودون أي معوقات.

وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أكدت الوزارة انتظام حركة التشغيل بجميع الموانئ البحرية، واستمرار استقبال ومغادرة السفن، وتنفيذ أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة، دون تسجيل أي تأثيرات ناجمة عن الهزة الأرضية.

و أوضحت وزارة النقل انتظام حركة العمل بالموانئ النهرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية، واستمرار تقديم مختلف الخدمات التشغيلية واللوجستية بكفاءة وانتظام، بما يضمن استمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد بصورة طبيعية.

وكذلك انتظام حركة السير والمرور على شبكة الطرق والكباري التابعة لها، وعدم وجود أي تأثيرات على حركة التنقل أو على كفاءة الطرق، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية من الجهات المختصة للتأكد من سلامة جميع عناصر البنية الأساسية.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة باستمرار رفع درجة الجاهزية، والتواجد الميداني، بمختلف المرافق ومواصلة المتابعة اللحظية بما يضمن استمرار تقديم خدمات النقل المختلفة بكفاءة وأمان