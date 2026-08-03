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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير شئون تعليم: استكمال 75 رغبة شرط أساسي في التنسيق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي محمد صبحي خبير شئون التعليم، أهمية التزام طلاب الثانوية العامة باستكمال جميع الرغبات الـ75 خلال تسجيل رغبات المرحلة الأولى من التنسيق، محذرًا من الاكتفاء بعدد محدود من الرغبات أو التهاون في ترتيبها، خاصة من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة.

وأوضح صبحي، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن وزارة التعليم العالي أعلنت فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى اعتبارًا من الأربعاء 5 أغسطس وحتى الأحد 9 أغسطس، مشددًا على ضرورة حصول الطلاب على الشهادة الورقية من المدارس، لاحتوائها على الرقم السري اللازم للدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار إلى أن نظام التنسيق الإلكتروني لن يسمح للطالب بحفظ الرغبات أو إنهاء عملية التسجيل إلا بعد استكمال جميع الرغبات الـ75، مؤكدًا أن ترتيب الرغبات يمثل العامل الأهم في عملية الترشيح، وليس مجرد المجموع.

وحذر من الوقوع فيما وصفه بـ"فرحة المجموع"، موضحًا أن بعض الطلاب يهملون ترتيب الرغبات المتأخرة اعتقادًا بأن مجموعهم يضمن لهم كلية بعينها، بينما قد ينتهي الأمر بترشيحهم لإحدى الرغبات الأخيرة إذا لم يُحسنوا ترتيب اختياراتهم وفقًا لأولوياتهم الحقيقية.

وأضاف أن توزيع الطلاب على الكليات يتم وفق معيارين رئيسيين، هما مجموع درجات الطالب والطاقة الاستيعابية لكل كلية، لافتًا إلى أن مكتب التنسيق يبدأ أعمال فرز الرغبات فور غلق باب التسجيل، على أن تُعلن نتائج المرحلة والحدود الدنيا للكليات خلال 72 ساعة كحد أقصى.

كما أوضح صبحي أن هناك فرقًا بين الكلية التي يظهر اسمها في بطاقة الترشيح، والبرامج الخاصة أو برامج الساعات المعتمدة المتاحة داخلها، والتي توفر في كثير من الأحيان فرصًا تعليمية وتدريبية متميزة، داعيًا الطلاب إلى زيارة المواقع الرسمية للكليات بعد إعلان النتائج للتعرف على هذه البرامج وشروط الالتحاق بها.

طلاب الثانوية العامة التنسيق الإلكتروني تعليم

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