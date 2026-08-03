القبض على زوج بمركز منوف بعد تعديه على زوجته بسلاح أبيض

​ألقى رجال المباحث بمركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية القبض على شخص، عقب قيامه بالتعدي على زوجته بآلة حادة وإصابتها بجروح خطيرة في الظهر والرقبة، على خلفية مشادة بينهما بسبب خلافات أسرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منوف إخطاراً من مستشفى منوف العام يُفيد بوصول سيدة مصابة بجرح طعني في الظهر وآخر قطعي بالرقبة.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسماع أقوال الزوجة المصابة، التي اتهمت زوجها صراحةً بالتعدي عليها. وبناءً على التحريات المكثفة، تم تحديد مكان المتهم وضبطه في وقت قياسي.

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بمواجهة الزوج بالأدلة وأقوال المصابة، أقرّ بارتكاب الجريمة، موضحًا أن نوبة غضب خلال مشادة كلامية بسبب خلافات منزلية دفعتْه لاستخدام سلاح أبيض والتعدي على زوجته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد كافة ملابسات الحادث، بالتوازي مع متابعة الحالة الصحية للزوجة التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى.