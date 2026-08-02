مبادرة "يوم في قريتنا" تواصل أعمالها بقرية سنجرج بالمنوفية

شهدت قرية سنجرج التابعة للوحدة المحلية بمنشأة سلطان بمركز ومدينة منوف تنفيذ عدد من الأعمال الخدمية والتطويرية بمختلف القطاعات.

وتضمنت الأعمال رفع 80 طن من نواتج التطهير والقمامة من جسر ترعة الدون بسنجرج وجسر ترعة الباجورية، باستخدام معدات التدخل السريع، بما ساهم في تحسين مستوى النظافة العامة وإزالة التراكمات وصيانة وتركيب 15 كشاف و30 لمبة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، إلى جانب تسوية ورفع الأتربة أمام مجمع مدارس وحديقة سنجرج، فضلاً عن تنفيذ حملة نظافة وزراعة الأشجار على جسر ترعة الباجورية، لإضفاء مظهر حضاري وتحسين البيئة المحيطة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ مبادرة "يوم في قريتنا" بمختلف قرى المحافظة، بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين، مشددًا علي المتابعة الميدانية المستمرة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.